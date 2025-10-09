Opinión | Perquè em dona la gana
Mazón i el 9 d’octubre
Fa uns dies llegia en aquest mitjà que una part important de la població valenciana considera que el Molt Poc Honorable hauria de dimitir per la seua mala gestió de la dana i, més o menys el mateix nombre de gent, considera que no hauria de presentar-se a la reelecció.
La veritat és que no entenc de quina manera més se li podria fer entendre a Mazón que el poble valencià ni el vol, ni confia en la seua gestió.
Onze manifestacions multitudinàries demanant la seua dimissió. Dues-centes vint-i-nou persones mortes, millor dit assassinades, per la seua inacció i posterior mala gestió. Les associacions de víctimes encara esperen ser rebudes per ell. Protestes per allà on va als actes públics i als quals procuren, des del seu gabinet no donar massa publicitat per tal d’evitar la foto de les protestes... I, amb aquest panorama, ara va i diu que estarà present a la processó cívica del 9 d’octubre. Es pot tindre més poca vergonya?...
El que va passar ara fa quasi un any es considera una de les pitjors catàstrofes hidrològiques en la història. I mentre la gent s’ofegava, ell estava a “El Ventorro” com tothom sap i fent poc o gens de cas a les telefonades que li anaven entrant per avisar-lo del que passava. Això si, per les últimes imatges que s’han vist, sembla que anava un poc “perjudicat”.
Per pura curiositat m’acabe de passar per la web del president de la Generalitat per veure com té l’agenda. La té buida pràcticament tota la setmana. I això vol dir que, o bé té molt poca activitat, o bé no fiquen res a l’agenda per no donar pistes a les víctimes que protesten, amb raó, a cada acte on va. Que cadascú pense el que vulga.
Això sí, com que sembla que li agrada avivar el vesper, doncs treu a passejar temes que ja estaven superats, com el de llengua. Com estem veient la ultradreta li marca l’agenda al Molt Poc Honorable,. I malgrat que sembla un disbarat, diu que vol crear l’Acadèmia de la Llengua Valenciana. I es queda tan a gust l’home fins i tot veient com veu, que és un tema poc o gent important per a la majoria de la població que, a més, té unes altres preocupacions.
Porta mal camí Mazón. M’imagine al seu mentor Eduardo Zaplana ficant-se les mans al cap quan veu les “ocurrències” del seu deixeble i les contorsions polítiques que està fent per tal de no soltar el seient de Presidència.
Si les enquestes porten raó, caldria que el PP anara buscant una persona per a substituir al Molt Poc Honorable com a cartell electoral, siguen quan siguen les eleccions autonòmiques, perquè del contrari és molt probable que la ultradreta se’ls menge pels peus, electoralment parlant.
Voler presidir la processó cívica de la Diada Valenciana, quan s’està en una situació de tanta feblesa, és des del meu punt de vista, un “destarifo” més del president que, malgrat tindre tot el dret del món per a fer-ho pel seu càrrec, hauria de repensar-s’ho millor i deixar que ho fera la vicepresidenta, per exemple. Però sembla que a aquest home li agrada “clavar el clau per la cabota” tal com diu la dita, en fi...
Per altra banda, hem de recordar que el congrés del PP de la Comunitat està per convocar i que l’últim congrés del PP es va celebrar a l’any dos mil vint-i-u i que, com diu el seu company Francesc Camps, les circumstàncies des d’aquell moment, han canviat molt.
Camps, que sembla que vol competir amb ell per la presidència del partit, per encapçalar la candidatura a les eleccions autonòmiques i, per tant, optar a la Presidència de la Generalitat.
Com podem comprovar el Molt Poc Honorable, té diferents fronts oberts en la política. I el meló judicial per obrir...
La veritat és que no li tinc cap enveja. Però com que no coneix la vergonya, sembla que tant li fa tres que trenta-tres, i ja tot li és igual.
La decència en política és un valor en clar retrocés i ell, amb la seua actitud, n’és un clar exemple del que dic.
La ciutadania ens mereixem que els partits trien gent honesta per a anar a les candidatures per les quals ens demanen el vot.
És, el mínim que haurien de fer a l’hora convidar-nos a anar a què els votem.
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Fallas 2026 al Día | Octubre: Una imagen para otro fin de ciclo (que pasa desapercibido)
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- Así ha sido el adiós de las Falleras Mayores de Comunitat Valenciana en Sagunt