Ford aplaza su compromiso con Almussafes

La multinacional Ford continúa sin concretar sus planes para la factoría de Almussafes. La reciente visita del vicepresidente de Operaciones Industriales en Europa, Kieran Cahill, apenas ha servido para despejar incógnitas. Más allá del anuncio sobre la estabilidad del empleo, la compañía no ha confirmado qué modelo producirá la planta ni cuántas unidades fabricará. Trabajadores y Consell reclaman certezas, pues la falta de definición sobre el futuro de Ford Almussafes genera una preocupación creciente. Resulta incomprensible, además, que el comité de empresa actúe como portavoz de la compañía, una anomalía comparable a que el sindicato mayoritario de Apple fuera el encargado de anunciar el nuevo modelo de iPhone.

La ambigüedad de Ford alimenta la incertidumbre en torno a una empresa estratégica para la Generalitat, que además recibe importantes ayudas públicas. En los presupuestos autonómicos de 2025, la firma cuenta con una dotación de nueve millones de euros para electrificación, otra partida de 1,7 millones destinada a la Fundación para el Desarrollo y la Innovación —encargada de modernizar el área industrial de Almussafes—, y un paquete adicional de 35,2 millones para complementar las prestaciones de los trabajadores y de sus proveedores durante los ERTE, hasta la llegada del nuevo modelo prevista para 2027.

El contexto económico tampoco ayuda. El sector de la automoción atraviesa una de sus etapas más delicadas, presionado por la transición hacia la movilidad eléctrica, la volatilidad de los mercados internacionales y los cambios en los hábitos de consumo. En este escenario incierto, Ford podría estar evitando compromisos firmes. Sin embargo, sería deseable que aclarara sus planes, aunque sea con condiciones, para aportar un mínimo de previsibilidad. La transparencia es esencial, y debería provenir directamente de la dirección europea o global de la compañía.

Una industria de la magnitud de Ford no puede prolongar indefinidamente el silencio sobre su planificación productiva. Cada día que pasa sin información concreta aumenta la intranquilidad entre los empleados, que se preguntan si la siguiente rueda seguirá girando o se detendrá. Aunque la empresa haya garantizado la estabilidad laboral en Almussafes, el Consell debe exigir ya los detalles pendientes, incluso antes de que se produzcan los cambios de carteras previstos por Mazón.