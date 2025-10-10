La procesión cínica

Varias personas con pancartas, durante una concentración para pedir la dimisión de Mazón, frente a Les Corts Valencianes. / Jorge Gil / Europa Press

Si al anterior president de la Generalitat no le sorprendía la resistencia política del “indimiso” actual, sino su capacidad para conciliar el sueño; a un servidor, sin abandonar el análisis político, ya nada le sorprende realmente, pues los bárbaros quieren destruir de nuevo las repúblicas nacidas tras la Revolución francesa. Las armas y la guerra siempre han sido y son el mayor negocio mundial, no se equivoquen ustedes, y por lo tanto la máxima preocupación de los gobernantes; ergo los intentos de crear una gran potencia económica como la UE y pretender que predominen unas relaciones internacionales pacíficas y regidas por una ONU democrática son el mayor insulto para los poderes financieros capitalistas, que se disponen a aplicarnos un correctivo con políticas reaccionarias entre amenazas militaristas autoritarias.

Las matanzas a las que asistimos a diario, incluidas las que no llegan a nuestros radares que son bastantes más, no tapan la gestión homicida del gobierno autonómico del País Valencià durante la Dana-2024, con 229 fallecimientos en su mayoría evitables, como una mínima e importante parte de las pérdidas materiales. Y otra vez lanzando besos desde la reunión pro KKK de los presidentes del PP en la región de Murcia. Está claro que no escuchaban a los jóvenes marroquíes gritando en su país durante días de protestas con muertos: queremos patria y no pateras. Un tercio de la población del reino vecino, jóvenes, no quiere invadirnos y generalmente sufre más aporofobia que racismo, pues ya la única patria es el dinero, o que pregunten a sus también vecinos de los campamentos saharauis en el desierto, olvidados.

A estas alturas de la película, stricto sensu, no precisamos conocer los pasos exactos del president el día de autos -sus silencios son elocuentes según la doctrina Peinado-, pues se buscó la dispersión y el silencio presidencial precisamente para no responsabilizarse con “hechos fácticos”, con un aforado mutis por el foro que copiaría advertida su avinagrada vicepresidenta abandonando el centro de la emergencia; pura inteligencia animal de huida del peligro: las condecoraciones que cubren silencios y borrados sobre una comida intencionadamente larga, casi tres horas con clases incluidas, e otras tantas entre la despedida de la no fichada periodista y la sonriente llegada a las cámaras del Cecopi en l´Eliana a los quince minutos de sonar la alarma por otros lanzada sobre las aguas, con muchas horas y vidas de retraso.

Como quien nada sabe de una tragedia anunciada desde el día anterior y que al mediodía posterior seguíamos en los medios convencionales, incluso las actuaciones de la UME en Utiel, ergo algunos sabían mucho más con sus medios y desaparecidos teléfonos, actuando con ese instinto de autoprotección atávico, pero valorando el consejo político y legal de los íntimos. Ahora, una vez obtenidos dos años de dorado paro asistido para difuminarse, y antes o inmediatamente después del cabo de año debiera dimitir; es un obstáculo insalvable para olvidar, los afectados, y rehacer, todos. La ya convocada manifestación 'Mazón Dimissió' y los dolorosos funerales de estado debieran ser suficiente. Escribimos a caballo de la llamada procesión cívica y se nos antoja procesión cínica. La seguiremos en Telecarlos-Envidea, cuya ética profesional cubre centenares de muertes cual curas bajo secreto de confesión. Observen la encuesta del lunes en Levante-EMV sobre el “president”: ¡Váyase señor Mazón!