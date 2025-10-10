La vida real desmonta el discurso del miedo

Trabajadores extranjeros a la C. Valenciana. / ED

A veces, una escena cotidiana nos revela más sobre la sociedad que cualquier titular o discurso político. Como cualquier otro día, tomé el metro rumbo a una reunión. En el vagón, como en muchos espacios públicos de nuestra ciudad, coincidíamos personas de distintas nacionalidades. Sin decirlo, nos agrupábamos inconscientemente según nuestro idioma o nuestro aspecto. Yo iba de pie, y justo a mi lado, dos mujeres musulmanas conversaban entre ellas. Llevaban el hiyab con elegancia y hablaban animadamente.

Al llegar a la parada de Nou d’Octubre, una de ellas le dijo a la otra: “Nou es nueve, están hablando en valenciano.” Me sorprendió. Alcé la mirada y la observé. Ella me devolvió una sonrisa cálida y añadió: “He estado estudiando tres años valenciano.”

En ese instante, no pude evitar pensar en todos aquellos discursos de partidos como Vox y el PP que acusan a las personas migrantes de no integrarse, de no respetar nuestras costumbres, incluso de querer acabar con nuestras tradiciones. Qué equivocados están. Y les pediría que en lugar de criticar deberían aprender un poco de ellas.

Aquellas dos mujeres no solo se habían subido a nuestro metro, también se habían subido a nuestra cultura, a nuestra lengua, a nuestra tierra. Y lo habían hecho con respeto, con esfuerzo, con una sonrisa. Integrarse no es renunciar; es sumar. Y lo que suma, en plural, en conjunto, es lo que hace fuerte a una sociedad. Porque la cultura no se empobrece con la mezcla: la cultura se enriquece.

Tal vez quienes critican a los migrantes olvidan que sin ellos muchas de las cosas que damos por hechas, no sería igual sin ellos. Lejos del relato del miedo, los datos desmontan los bulos y muestran la verdadera contribución de la migración en la Comunitat Valenciana, según los datos publicados.

El 14,7 % del empleo en la Comunidad Valenciana corresponde a trabajadores de origen extranjero. Entre 2022 y 2024, el 40 % de los empleos nuevos han sido ocupados por migrantes. En sectores esenciales como la hostelería, comercio y construcción, los y las extranjeras suponen entre el 45 % y el 60 % de la nueva ocupación; en agricultura, esa cifra puede llegar al 80 %. Desde 2022, el 84 % del crecimiento poblacional de la Comunitat Valenciana ha sido impulsado por la inmigración extranjera.

Y no solo cotizan. También consumen, crean empresas, cuidan a mayores, llenan bares, limpian oficinas, contribuyen en la agricultura y ayudan a que sigamos contando con los recursos necesarios públicos como son la sanidad, y la educación. Sin ellos, nuestra economía no sería igual. Y sin ellos, muchas de nuestras certezas diarias se tambalearían.

Escribo esto también como madre. Porque no quiero que mi hija crezca con miedo. No quiero que vea en una persona migrante una amenaza. No quiero que le lleguen los mensajes que dicen que vienen a quitarle el trabajo, a robarle, incluso a hacerle daño. Esas mentiras, repetidas sin tregua por la extrema derecha y una parte de la derecha que les hace el juego calan muy peligrosamente entre los adolescentes. Más aún cuando algunos medios blanquean esos discursos como si fueran “opiniones respetables”. Pero no lo son.

No quiero que mi hija desconfíe por el color de piel, por el idioma o por el pañuelo en la cabeza. Quiero que entienda que las etiquetas no definen a nadie. Que la violencia no tiene nacionalidad. Que el respeto y la convivencia se construyen con hechos, no con discursos de odio. Quiero que vea lo que yo vi ayer: a dos mujeres migrantes que no solo aprenden valenciano, sino que se sienten parte de esta tierra. Que la respetan y que suman.

Esa suma, esa mezcla, ese “estar aquí y querer ser de aquí” es lo que hace fuerte a una sociedad. Y a mi hija y a todos los hijos e hijas les debemos un presente libre de prejuicios y un futuro sin miedo. Ojalá vean muchos otros, la sonrisa, el esfuerzo, la convivencia como lo que realmente es: una oportunidad para ellas y para nosotros.

A esas dos mujeres, va mi “visca” con S.