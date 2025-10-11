La newsletter de Joan-Carles Martí: El abismo de las drogas

La trágica muerte de un joven de 23 años en Valencia ha devuelto a la actualidad el consumo de drogas. Nunca había oído hablar hasta ahora de alfa o 'flakka', la nueva sustancia química que con un nombre simbólico circula sin control y que se ha convertido en consumo recurrente durante las prácticas sexuales, que provoca síntomas psicóticos, paranoias y ansiedad. Tras expresar mi preocupación, en seguida me contactó un experto que, con criterio, exigía equipos mejor formados y libres de prejuicios en la atención primaria de nuestro sistema sanitario. Que además comprendan las causas del consumo y analicen las posibles razones como la soledad no deseada, la homofobia o el desarraigo que llevan al uso de drogas.

La muerte del joven de 23 años en Campanar es un aviso: las drogas evolucionan más deprisa que nuestra capacidad colectiva para reconocerlas. Una auténtica llamada a dejar de pensar en “las drogas de los otros” y aceptar que estas sustancias pueden aparecer en cualquier entorno, fiesta o grupo de amigos. Por eso urge actuar con anticipación y, sobre todo, recordar que detrás de cada consumidor hay una persona con ilusiones, con familia, con futuro. La tragedia de ese joven merece que aprendamos, que estemos alerta y que no permitamos que el abismo nos alcance otra vez sin advertencia.

