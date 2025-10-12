Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Agustí Escandell

Agustí Escandell

València

Qui ens cuidarà demà?

Imagen de recurso de residencias de mayores.

Imagen de recurso de residencias de mayores. / Levante-EMV

Qui ens cuidarà quan nosaltres ja no puguem fer-ho. Quan ens falten les paraules i les estances de casa ens resulten estranyes. Quan la família ens siga aliena. O quan la malaltia o la incapacitat ens invalide. Per començar, parlem en primera persona: no un nosaltres, els productius, i un ells, els dependents. És un problema de tots, que es parla a les cuines de casa en veu baixa i a les nits abans de dormir: què fem amb el iaio o qui es quedarà demà amb la mare.

L'envelliment de la població, la cronificació de la malatia i l'increment de l'esperança de vida comporten ja un problema greu com a societat i per al sistema de benestar: com assumir les cures i necessitats de les persones que ja no poden fer-ho d'una forma autònoma, les que no poden viure a sa casa o les que necessiten una atenció mèdica contínua. El sistema de dependència comença ara a rebre al gruix de la piràmide poblacional, al baby boom que es va iniciar cap a finals dels anys 50, que són la part majoritària de la nostra societat per rang d'edat i que van incorporant-se ja d'una forma progressiva.

Però a pesar de que el futur és immediat i previsible, les dades indiquen que no estem preparats. L'últim informe de l'institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) del 2023, i el de l'Associació de Directores i Gerents en Serveis Socials assenyalen el País Valencià com una de les autonomies a la cua en recursos assistencials per a la dependència. Si parlem de places de residència, una quarta part del dèficit total a Espanya és nostre (Levante-EMV, 21/01/2025; Las residencias valencianas tienen un déficit de 24.801 plazas para mayores de 65 años). També estem en cobertures baixes en places públiques, subvencionades per la Generalitat, i en l'adopció d'estratègies per evitar l'ingrés en residències i l'abandonament d'hogars propis, com la teleassistència —el botó roig—, els centres de dia o el servei d'assistència a domicili. I per altra banda, l'ingrés a una residència privada resulta inassumible en molts casos, amb quotes mensuals en torn els 2.500 euros. Com a alternativa, a les famílies valencianes ens queda intentar mantenir l'assistència a casa només amb el suport de la família, o en els millors dels casos amb cuidadors externs que necessiten un gran esforç econòmic o renunciar a una feina per assumir-los pròpiament.

Per començar a deixar d'estar a la cua en serveis assistencials i de dependència, preguntem-nos si no ens val açò la quita del deute dels valencians. O si no ens paga la pena que la política valenciana es fique d'acord per reclamar un finançament just a Madrid. Per poder avançar hem d’abandonar esta política invalidant i traure el problema de les cuines. Cridar ben fort mentre ens queden paraules que necessitem cuidar-nos millor, amb més places públiques de residència i més atencions a les persones dependents. Necessitem una política d'altura, lluny del partidisme i del curt plaç. És una qüestió ben grossa: qui ens cuidarà demà. I tots hem de sentir-nos vulnerables per entendre la necessitat. Però per ara, vegent el que vegem, millor si continuem pensant amb qui es quedarà demà la mare.

TEMAS

Tracking Pixel Contents