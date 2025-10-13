¿El mejor maestro es el que suspende a todos los alumnos?

Otra vez la mano dura. Lo he escrito alguna vez en este periódico y lo vuelvo a escribir de otra manera. Si los problemas de un equipo que no gana partidos se solucionaran con mano dura, hasta yo mismo podría ser entrenador de fútbol de élite porque la receta es sencilla; ¡látigo! El entrenador bueno no es el que tiene un método militar, es el que es capaz de convencer a los futbolistas de que con su método pueden ganar partidos, luego el método puede ser más o menos duro, pero el método más militar no sirve de nada si el entrenador no es capaz de convencer a los jugadores de su utilidad. Llegados a este punto alguien dirá que los jugadores de fútbol son todos unos niños ricos y mimados porque no le hacen caso al entrenador que es el jefe, y como tal tienen que obedecerle sí o sí, y yo digo que ya es casualidad que los jugadores solo son niños ricos y mimados cuando no ganan partidos… Es como pensar que el mejor maestro es el que suspende a toda la clase porque es el más duro y estricto. El mejor maestro no es el que más sabe, es el que mejor sabe enseñar a sus alumnos lo mucho o poco que sabe, es aquel con el que los alumnos más aprenden.

¿Y cómo convencer? Una buena herramienta es la gestión de grupo. Vamos con un ejemplo que contó Marcelo Bielsa: “Un día no volver rápido a defender nos generó un gol en un contragolpe. En ese momento quise hacer una reunión con todo el equipo y dejar en evidencia al jugador que no había vuelto a la velocidad requerida, pero me di cuenta de la reacción de los compañeros. La reacción fue que nadie dijo nada y la reunión no se hizo. El jugador en cuestión, cuando iba a entrar a la reunión me dijo ‘¿usted va a mostrarles a todos que yo no volví rápido?’, le dije que sí y él me respondió yo no entro a esta reunión. Se dio la vuelta y se fue. La conclusión es que los jugadores no estaban de mi lado a pesar de que yo tenía razón, los jugadores no querían que yo pusiera en evidencia a un compañero delante de ellos porque eso iba a generar desunión. Por lo tanto, entre una medida justa que divide, y no tomar una medida justa y garantizar la unión, hay que garantizar la unión”. La clave es la gestión del vestuario, no la mano dura. Es más, se puede ser injusto con mano dura y ser justo con mano blanda. Y al revés.

Interesante… Entrevista Fernando Roig Negueroles, director general del Villarreal CF. Cuando le preguntan por las críticas del Real Madrid al partido que el submarino jugará ante el Barça en Miami responde: “Dentro de poco el Real Madrid acogerá un partido de NFL, una liga americana, y obtendrá beneficios por ello. Entonces, ¿vale para que otras ligas se promocionen en Europa, pero no para que LaLiga se promocione en Estados Unidos?”. He leído que el Real Madrid se lleva 25 millones de euros por ese partido…

El fútbol puede ser maravilloso. Recientemente falleció Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y una institución en el fútbol argentino. Nacho Russo es su hijo, tiene 24 años y juega de delantero en Tigres. Al día siguiente del velatorio de su padre, Tigres jugaba frente Newell’s Old Boys y contra todo pronóstico Nacho Russo jugó el partido: “Si no lo juego, mi padre revive y me caga a patadas”, dijo. Nacho fue titular y no pudo evitar llorar durante el respetuoso minuto de silencio previo al encuentro. Además, marcó un gol, y se lo dedicó a su padre en una celebración que emociona verla. El destino quiso que el gol fuese a Newell’s, eterno rival de Rosario Central, club en el que Miguel Ángel Ruso es considerado una leyenda…