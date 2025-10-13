Unos premios para reconocernos

Los Premios Levante-EMV vuelven a reunir, un año más, a lo más destacado de la sociedad valenciana. Esta edición adquiere un significado especial con un merecido reconocimiento tras la trágica dana del 29 de octubre. No es un simple acto de memoria, sino un verdadero homenaje a una comunidad que afrontó la adversidad con resiliencia. Se trata de recordar a las 229 víctimas, el sufrimiento de miles de damnificados y, sobre todo, expresar gratitud por la admirable respuesta colectiva.

A las puertas del primer aniversario de la gran riada, la historia de Ona Botella Martínez, nacida en el Hospital de La Ribera instantes después de activarse las alarmas de Protección Civil, se ha convertido en símbolo de esperanza. Con este reconocimiento extraordinario, centrado en la niña de l’Alcúdia —que cumplirá un año este 29 de octubre—, Levante-EMV rinde tributo a las víctimas, a quienes perdieron tanto, a las empresas y negocios afectados, y también a todas las manos solidarias que ayudaron: cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, voluntariado, ayuntamientos, administraciones, asociaciones, entidades y ciudadanía que demostraron que la solidaridad es uno de los valores esenciales que sostienen a la Comunitat Valenciana.

Desde este periódico hemos acompañado ese esfuerzo desde el primer momento, ofreciendo información rigurosa y contrastada. Incluso en los días más duros, cuando la incertidumbre, el dolor y el barro lo invadían todo, seguimos presentes para esclarecer los hechos y contribuir, desde el periodismo, a recuperar la confianza.

El Palacio de Congresos de València acogerá este miércoles a los once galardonados que representan el talento, la dedicación y el compromiso de miles de valencianos y valencianas que, desde la empresa, la cultura, la ciencia, la educación o la acción social, impulsan el progreso común. Los Premios Levante-EMV vuelven a poner en valor lo extraordinariamente cotidiano: el esfuerzo silencioso, la innovación discreta y la generosidad sin alardes. Detrás de cada premiado hay un compromiso que inspira. Estas distinciones reflejan la diversidad y la vitalidad de una sociedad que no deja de crear, investigar y cooperar. En cada historia se encierra una lección de entrega, responsabilidad y confianza en el presente.

Con más de siglo y medio al servicio de la Comunitat Valenciana, Levante-EMV reafirma con estos premios su vocación de medio comprometido con la veracidad, la pluralidad y la proximidad. En tiempos de incertidumbre, los galardones recuerdan que el verdadero progreso no se construye solo con logros individuales, sino con proyectos que fortalecen una comunidad solidaria y llena de futuro.

La dana nos recordó entonces —y también estas últimas horas— que la naturaleza puede golpear con fuerza, pero enseña que la cooperación y la responsabilidad compartida son la base sobre la que se reconstruye una sociedad. Levante-EMV reafirma su voluntad de ser parte activa de esa reconstrucción, poniendo la comunicación al servicio del progreso y del bienestar común. n