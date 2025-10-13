Opinión
“El valencià i el català són la mateixa llengua”
Davant la irracionalitat (una més) del PP i de VOX de negar la unitat de la nostra llengua, cal recordar que “el valencià i el català són la mateixa llengua”, com va dir l’eurodiputat del PP, Santi Fisas, que en el seu compte twitter, el 2 de febrer de 20l7, adreçava el seu missatge a la Sra. Isabel Bonig, degut a la postura irracional de l’aleshores presidenta del PP valencià en relació a la llengua. I el Sr. Fisas, per si no havia quedat clara la seua piulada, encara li deia a la Sra. Bonig: “En política no s’hi val tot”.
De nou, una vegada més, el PP valencià i VOX continuen negant l’evidència. Fa un temps, aquests dos partits (i també Ciudadanos), s’enutjaven per la decisió del Congrés perquè els diputats pogueren parlar, a més de castellà, català, basc i gallec i no es fera cap menció al valencià. Ni a l’andalús!
Ara, l’enuig del PP ha estat per unes declaracions del ministre d’Afers Estrangers, el senyor Albares, sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea.
El PP valencià (ja des de la Transició), afirma, absurda i esperpènticament, que el valencià és diferent del català. Amb la mateixa lògica hauria d’afirmar que el castellà de Burgos és una llengua diferent a la llengua que parlen a Sevilla, a Bogotà o a Santiago de Xile. Amb tot, els diputats del PP reconeixen la unitat del castellà, però no la del català. Curiós!
Fa uns anys, un diputat (valencià) del PP, afirmà al parlament de Catalunya la unitat de la nostra llengua. Només que posen a internet la frase: “Un diputat valencià del PP reconeix la unitat de la llengua”, trobaran un vídeo del Sr. Juan Milián Querol, nascut a Morella el 27 d’agost de 1981, on aquest polític del PP defensava la unitat de la nostra llengua. El diputat morellà, actualment regidor a l’ajuntament de Barcelona, deia al Parlament de Catalunya el juny de 2014: “Sóc catalanoparlant: el català és la meua llengua materna, és la llengua del meus pares, la llengua dels meus avis, la llengua dels meus amics”.
Per altra part, els diputats valencians del PP, tan posats a fer el ridícul, no deuen recordar que el seu partit, en el XVIII congrés, celebrat el 10, 11 i 12 de febrer de 2017, consagrà també la unitat de la nostra llengua. La ponència: “Educación, innovación y cultura”, era coordinada per la diputada Andrea Levy. En el punt 125 del capítol: “El español una lengua de oportunidades”, s’afirmava el següent: “El catalán, el gallego y el vasco son una muestra de la pluralidad que ha sido clave en el éxito reciente de España como modelo de convivencia abierto, diverso e integrador”.
I el valencià? La ponència del PP, evidentment, no reconeixia el valencià com a llengua distinta del català, i per això parlava només del català, del basc i del gallec, reconeixent per tant, implícita i explícitament, que a l’estat espanyol no hi ha sinó tres llengües més (i no quatre) a part del castellà: el basc, el català i el gallec. I els diputats valencians obstinats a negar allò que els seus mateixos militants aprovaren al congrés del PP. I obstinats a fer el ridícul.
Segons els diputats valencians del PP (i també de VOX), la Universitat no té raó quan afirma la unitat de la nostra llengua. L’AVL tampoc, Compromís tampoc, els socialistes tampoc. Per tant, la ponència del PP també deu estar equivocada, encara que va ser aprovada. Només els diputats del PP valencià i de VOX, d’una manera irracional, neguen l’evidència.
I és que per molt que els diputats del PP valencià, (no els catalans ni els mallorquins) i de VOX s’obstinen en negar la unitat de la nostra llengua (i a fer el ridícul), no podran destruir aquesta unitat, reconeguda per tot el món acadèmic i també per la ponència del congrés del PP! I per l’exdiputat morellà Juan Milián. I per l’eurodiputat del PP, Santi Fisas.
El PP valencià continua defensant, sense que li caiga la cara de vergonya, una cosa tan absurda (i tan ridícula) com que els valencians, els andorrans, els catalans i els mallorquins, així com els aragonesos de la Franja i els ciutadans de l’Alguer, no parlem la mateixa llengua.
Posats a fer el ridícul, els diputats del PP valencià i de VOX, podrien afirmar també que la terra no és redona, sinó plana. I que els vertebrats no tenen ossos!
Com va dir fa uns anys el PP, esperpènticament, “el valenciano viene del siglo VI antes de Cristo” (Levante, 19 de juny de 2013). Ja que segons el PP, el valencià ve de l’íber (Vilaweb, 20 de juny de 2013).
I no els cau la cara de vergonya!!!
