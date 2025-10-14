Otra oportunidad para los alcaldes de la dana

Los alcaldes de la dama dejaron constancia el domingo en el Palacio Real de la profunda polarización valenciana. Los del PP, por un lado, los del PSOE, por otro. Ni siquiera el papel moderador de la monarquía, respetada por ambos partidos de Estado, fue capaz de lograr una simple fotografía conjunta del grupo desplazado a Madrid. Quizá el clima enrarecido que se respira últimamente en la villa y corte contagió también a nuestros regidores, que desaprovecharon una ocasión inmejorable para proyectar una necesaria imagen de unidad.

Sobran palabras y faltan gestos. A los dos grupos les faltó esa mirada de altura que permite ver más allá de la trinchera. Porque la sociedad valenciana es mucho más que esa batalla de relatos que se alimenta desde Moncloa y el Palau. Mientras unos y otros se enredan en discursos, los vecinos esperan cooperación real.

La mayoría de los que pasearon el nombre de su localidad por los salones de la Plaza de Oriente estuvieron, hace apenas un mes, en la jornada de información comarcal que organiza Levante-EMV cada inicio de curso político. Les aseguro que siempre se saludan con respeto, conversan con naturalidad y comparten preocupaciones. Les une los barrancos, los caminos, la falta de vivienda, la movilidad colapsada o la desesperante burocracia que retrasa las obras de reconstrucción. Son, en su mayoría, servidores públicos auténticos, que anteponen el interés local al partidista. Pero fuera de ese ámbito privado, se cuidan mucho de exhibir esa normalidad, no vaya a ser que algún jefe de filas les llame al orden.

Siempre recordarán la noche del 29 de octubre, cuando las administraciones superiores los dejaron solos y tuvieron que improvisar su propia red de comunicación. Saben perfectamente cómo se sintieron sus vecinos en aquellos días y las horas que han dedicado a restablecer la convivencia en sus calles. Por eso cuesta entender que vuelvan a perder una oportunidad para rebajar la tensión.

El miércoles tienen otra cita, esta vez con motivo de los Premios Levante-EMV. Ojalá sea la ocasión para esa fotografía simbólica que nos merecemos.