La oncología del PP

Una concentración para defender el derecho al aborto.

El cáncer es una de las enfermedades más temidas por su proliferación y su todavía alta mortalidad en ciertos casos. Sabemos que es un conjunto de enfermedades que consisten en la proliferación descontrolada de las células del organismo. Cuando un grupo de células comienza a dividirse sin control aparece el conocido tumor o neoplasia. Finalmente, cuando una célula de un tumor maligno se desplaza a otros tejidos y forma nuevos tumores tenemos una metástasis. Si me permiten la digresión, desde agosto a estos días, el PP sufre los dos momentos del desarrollo de un cáncer a juicio de la oncología.

El primero, la aparición sin control de temas, de cuestiones, de tumores, que siempre pillan al partido con el pie cambiado. Los incendios fue la primera prueba de que sus dirigentes estaban bajo el síndrome del bostezo veraniego cuando deberían saber en Génova que en España se cumple un principio en forma de hecho obvio y manifiesto: en los meses de verano se producen incendios. ¿Tan difícil es captar y comprender este hecho y con ello tener preparados todos los argumentarios que contrarresten los ataques del Gobierno?

Otro tumor que está haciendo daño al partido: la cuestión de Israel. ¿Genocidio o matanza? El PP lo tenía tan fácil con acudir a la definición que Naciones Unidas, a la que pertenece España como país miembro, estableció en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948 inspirada en el magisterio de Raphael Lemkin. Si sufres en estos temas te tienes que formar. Busca contra argumentos. ¿Estamos ante el único genocidio de la actualidad? ¿Hay más y qué hace y dice el Gobierno sobre ellos? ¿Por qué no hablar de las matanzas de cristianos en África? ¿No se dan cuenta en el PP que si no se sitúan con claridad en estos temas Vox le come la tostada? Sobre la inmigración, no te ha colado el gol el Gobierno, sino Vox. ¿Qué hay que hacer? Pues no comprar su discurso porque los de Abascal quieren, precisamente, hablar de inmigración y colocar a todas las personas inmigrantes en el mismo saco.

Este tema es tan complejo que no se puede caer en el mecanismo del populismo, de derechas como de izquierdas que tenemos en España, cuando expresan lo fácil huyendo de la complejidad de la vida porque escapan de los matices y trabajan desde los tópicos. Fíjense cómo habla Vox de la inmigración y cómo lo hace Podemos y Sumar cuando se refieren a los ricos y a los pobres. Huyen de la complejidad de la realidad para simplificarla y enfrentar a todos aquellos que no aceptan sus esquemas.

¿Por qué el PP cae en todo ello una y otra vez? Muy sencillo: carecen de ideología y de relato. La agenda hay que marcarla. Si te la imponen vas siempre a rebufo, al vaivén de los medios. Es lo que le pasó al Gobierno con el primer informe de la UCO. Estaba noqueado. Pero salvaron el asalta y han aprendido. ¿Cómo? Ante informes UCO, temas espinosos para el PP. ¿Ejemplo? Flotilla y aborto. En otras palabras, segundo comportamiento del cáncer, metástasis, esto es, meterse en charcos, invadir temas que ahora sólo pueden dar un escudo de protección al Gobierno. Quieres hablar del aborto, muy bien, hazlo cuando tengas el horizonte despejado, cuando gobiernes y plantees un debate ideológico a los pocos meses de gobernar y tanteas el ambiente, las acogidas y los rechazos. ¿Alguien estudia y lee en Génova 13? Ya sabemos el final del proceso de la metástasis.