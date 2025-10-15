El punto y coma de Netanyahu

Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel llegan a su destino en Ramala.

Tengo miedo. Auténticamente pánico. Son tantas décadas de promesas rotas, de pactos fallidos, de esperanzas frustradas, que en estos momentos, aunque todo el mundo dice que más vale esto que nada, mi experiencia me lleva a desconfiar… Entre pillos anda el juego, y el pueblo palestino sufriendo en medio. Ni Hamas es de fiar, ni Netanyahu, ni Trump y sus secuaces. ¿Qué pasará? No me gusta la euforia. Sin duda los rehenes vivos regresarán a casa, pero ya veremos en qué condiciones, y los muertos esperemos que no haya ninguna equivocación, ya que estas cosas podrían ser pretextos para reanudar las salvajadas por parte de Netanyahu. Por eso es importante, y ya tardan, unas fuerzas internacionales de interposición entre los palestinos y el ejército de Israel para que realmente se cumplan los acuerdos. Si esto no es así, el peligro es la narrativa de Israel o Hamas para acusarse de romper el acuerdo. A Netanyahu no le hace ninguna gracia que los de Hamas se le puedan escapar vivos, y Hamás se resistirá a desarmarse hasta el último momento. Y el pueblo palestino como rehén en esta dialéctica, y el mundo generando una esperanza que pende de un punto y coma.

El único que ha movido ficha, y el único que podía hacerlo, por razones políticas y comerciales es evidentemente Trump, ya que solamente él podía convencer a Netanyahu de aceptar los puntos de su plan. Pero no olvidemos que la opinión pública norteamericana está cada vez más cansada de las salvajadas de Israel y, por tanto, está bajando su aceptación. Estados Unidos se encuentra cada vez más aislado internacionalmente en el apoyo a Israel. Estas evidencias no las puede ignorar. Por otro lado, se anuncia a corto y medio plazo, un buen negocio inmobiliario, que puede ser beneficioso para Trump, su familia y sus amigos. La reconstrucción de Gaza y Cisjordania es un pastel muy apetecible. Todos estos datos juegan a favor de una solución del problema, que tiene muchas brechas abiertas, y peligrosas que en cualquier momento pueden estallar, y justificar de nuevo la violencia.

El acuerdo está en cuidados intensivos, y necesita de la implicación de muchos países que asuman una solución justa y duradera. En Israel ya se empieza a hablar de las próximas elecciones como las más decisivas desde la creación del Estado. ¿Será posible una coalición de centro izquierda? En Palestina tiene que empezar a emerger liderazgos democráticos y convincentes para que la opinión pública internacional. se crea seriamente lo de un autogobierno palestino responsable. La posibilidad de los dos Estados será muy complicada, pero podría ser, aunque pende de muchos factores. Pero ambos pueblos se merecen un respiro de auténtica paz después de décadas de muerte y destrucción.

El pueblo de Israel tiene que comprender de una vez que la mejor garantía para la seguridad de Israel no es la violencia, sino el establecimiento de un estado palestino, conviviendo en paz con el estado de Israel. En estos momentos, es decisivo para Israel que inicie una definitiva senda de diálogo con los palestinos para implementar las soluciones más justas. Y ambos tienen claras cuáles son… De momento: la definición clara del territorio del estado palestino, esto conlleva la conexión entre Gaza y Cisjordania, y la capitalidad de Jerusalén. Luego vendrán otros temas pendientes. Esperemos que ningún punto y coma apague la débil luz del acuerdo actual.