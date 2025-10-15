Sin tregua para la ficción

El poeta es un fingidor, cinceló Pessoa en unos versos recordados. La jueza de la dana le ha dicho lo mismo ahora al president de la Generalitat, Carlos Mazón. No interpela directamente al jefe del Consell, pero las aseveraciones de Nuria Ruiz Tobarra tienen un destinatario claro tras las entrevistas concedidas por Mazón en el año de la riada mortal. “Las afirmaciones que fuera del proceso se viertan por cualquier medio o persona, sobre la falta de información de cauces y barrancos, sobre la causa del envío del sistema ES Alert a las 20:11 horas relacionándola solo con la presa de Forata, la ausencia de alerta hidrológica por la tarde en el barranco del Poyo, se han de situar en la mera ficción o en la autoficción”. Ficción o autoficción: el president es un fingidor, viene a decir.

Mazón y la jueza han empezado a hablar sin hablarse, porque también hay frases del barón popular en las entrevistas que parecen empaquetadas para la magistrada, como cuando dice que “no poseía ningún tipo de responsabilidad sobre el control de la emergencia [recaería en la consellera Pradas], que no dio ningún tipo de orden ni instrucción sobre la misma, que no participó en los avisos a la población”. Así es como la propia jueza se da por enterada del mensaje. Se hablan pero no se dirigen la palabra.

La jueza tendría más fácil callar. Limitarse a la operativa de la instrucción sin más comentarios y esperar a un auto final de conclusiones. Sería más cómodo. Pero no da ni cuatro días de tolerancia literaria al jefe del Consell. Y lo mismo con los investigados. Ya veremos en qué acaba la causa, pero salir a cortar de raíz relatos que escapan de los hechos asentados en sede judicial tiene un valor especial en tiempos de desinformación rampante y extravagante. Algún día se apreciará.

“El poeta es un fingidor / Finge tan completamente / Que hasta finge que es dolor / El dolor que de veras siente”, seguía Pessoa.