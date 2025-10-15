La UE ante un mundo en cambio

Banderas europeas en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. / Alicia Windzio/dpa - Archivo

Goldman Sachs ha pronosticado para 2075 el sorpaso de China e India a EEUU, más si EEUU continúa con las actuales políticas restrictivas. Y a menos que la UE emerja como un solo actor, solo Reino Unido y Alemania estarán entre las principales quince potencias economicas. Por este motivo, que conlleva una importante pérdida de competitividad, por la amenaza rusa, y ante la retirada del apoyo de EEUU a Europa, la UE debe buscar alianzas paneuropeas para sobrevivir como un actor global frente a todos estos cambios.

Hasta la crisis de 2008 la democracia, y en especial en Europa, era sinónimo de bienestar, y desde entonces vemos como las dictaduras manipulativas también empiezan a serlo. El origen está en el aumento de las desigualdades y la ruptura del ascensor social, en especial en la clase media, que ha llevado al rechazo de la democracia, los partidos tradicionales y al aumento de la abstencion como respuesta a las recetas de austericidio para salir de la crisis, que dinamitaron las bases de la paz social. El estado de bienestar y de derecho han sido hasta ahora nuestro sello distintivo.

Dichos recortes también repercutieron en una primera oleada de infrafinanciación de las OOII, iniciando NNUU un declive en su concepto de misiones de paz, en especial de los simbólicos cascos azules. Desde entonces estas misiones pasaron a ser híbridas, delegando parte de su ejecución en organizaciones regionales como la UA (Union Africana). De ahí vienen los primeros atisbos de una crisis del multilateralismo que actualmente afronta enemigos deliberados.

¿Qué papel debe jugar la UE ante un mundo multicrisis donde cada una de estas nos vendrán en tamaño mega… desastres naturales, migraciones, sanitarias, financierras, de suministros, de conflictos por la escasez de recursos (uno de los más importantes por el agua), etc?. ¿Que posiciones adoptar ante la IA, las smartcities, el transhumanismo, la sostenibilidad del planeta?. ¿Debería apostar por el modelo de aceleración capitalista, el decrecimiento, o una tercera vía mixta?.

Mientras la UE no resuelva sus principales tensiones internas, ahora mismo entre avanzar en integración o el creciente populismo que busca devolver soberanía a los Estados, no podra competir como un actor global y mucho menos responder frente a todo estos desafíos futuros. Acabamos de ver como el populismo anti-integración sobrepasa la barrera del 30% de votos en dos recientes votaciones. El multimillonario pro-ruso Adrej Babis ha ganado las elecciones checas con más del 35% de votos bajo la candidatura “Acción de Ciudadanos Insatisfechos”. Y el parlamento eslovaco acaba de aprobar una enmienda para que su derecho nacional prevalezca sobre el comunitario. Lo sorprendente es que 90 de los 99 diputados, incluyendo a la oposición, votaron a favor. A falta de ver si esto es tendencia, defender una UE comunitaria ya no sería suficiente ni para los defensores de la integración, pues para hacer frente a todos estos desafíos, en especial a los tecnológicos y de defensa, la EU tendría que sellar alianzas paneuropeas si no quiere pasar a ser irrelevante en el nuevo orden mundial. La UE siempre ha sido un actor respetado que podría ser venido a menos mientras no resuelva sus principales tensiones internas, de lo que su actuación en Gaza podría ser un acelerador de ese desprestigio.