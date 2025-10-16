Detrás de la verdad

Ona Botella Martínez es la protagonista del Premio Extraordinario de Levante-EMV. Una mención especial que recuerda la tragedia del día en que nació en el Hospital de La Ribera, y, al mismo tiempo, abre un ventanal a la esperanza. Cumplirá su primer aniversario dentro de dos semanas, coincidiendo con el funeral de Estado en la misma fecha de aquel drama de hace doce meses. Ona simboliza a una generación que estará marcada por la dana, como lo estuvo la de hace casi setenta años por la riada de 1957 y, después, la de la pantanà de Tous en 1982, todas en octubre. Tres grandes catástrofes de las que se salió entre no pocas polémicas —como ahora—, y de las que este periódico ha dado y seguirá dando cumplida cuenta.

Nunca habíamos tenido tanto acceso a datos y opiniones como en la actualidad; sin embargo, resulta cada vez más difícil distinguir la verdad del ruido, la información de la desinformación. En ese contexto, el papel del periodismo en general, y el nuestro en particular, adquiere un valor esencial.

He vuelto a ver Todos los hombres del presidente tras la muerte de Robert Redford. En esa película de 1976, los reporteros Woodward (Redford) y Bernstein (Dustin Hoffman) comienzan a conectar pistas del escándalo Watergate que implican a figuras relevantes del gobierno de Nixon. No obstante, gran parte de lo que manejan en ese momento inicial son deducciones basadas en fuentes no del todo confirmadas. Cuando llevan esa información al director del Post, Ben Bradlee (interpretado por Jason Robards, ganador del Óscar por este papel), les dice con tono solemne: “Yo no publico lo que creo. Publico lo que sé”.

Una frase impecable para recordar la esencia de nuestro trabajo. En esa línea, Levante-EMV ha puesto en marcha una campaña para subrayar precisamente eso, que siempre que ocurre algo surge una línea roja que separa la información de la desinformación, la integración de la explotación o un derecho de un privilegio. Por eso queremos reafirmar que permanecemos detrás de esa línea roja, del lado del periodismo responsable. Siempre detrás de la verdad. Ese es el mejor legado que mis compañeras y compañeros podemos dejarle a Ona.