Opinión
Vicent Torres, un premi ben merescut
Jaime Lerner, qui va ser alcalde de la ciutat de Curítiba (Brasil), pionera en polítiques mediambientals, va dir en una ocasió: “L'entusiasme és necessari, el coneixement és imprescindible”. Expressava així que els activistes que treballen per a millorar la societat no solament han de tindre sentiment i dedicació, han d’estudiar i conéixer les circumstàncies i raons de les causes per les quals lluiten. Vicent Torres Castejón, recentment anomenat fill adoptiu de València (havia nascut a Paterna), reunia àmpliament les dos condicions. Va faltar en maig de 2024.
Activista des de la seua primera joventut, demòcrata enrolat en la lluita antifranquista i defensor de tantes causes socials, va comprometre’s en moltes batalles, en particular urbanístiques, de la ciutat de València. Vivia a Benimàmet, on era membre actiu de la seua associació de veïns, de la qual va ser un dels fundadors en 1974, i on mai va deixar de treballar. Ho assenyale per la seua decisiva participació en aconseguir el Parc Lineal que hui és orgull d’eixe barri. Durant dècades, Benimàmet va patir la circulació pel centre del nucli urbà de l’antic trenet, transformat després en el metro: problemes d’accidents humans, soroll i embussos diaris, una inconveniència constant per a la vida ciutadana. Soterrar les vies va ser una reivindicació molt popular, que es va lligar a la creació d’un parc en la superfície lliure que va deixar l’operació. Parlem d'un passeig de 1.200 metres de llargària, amb més de 30.000 m² de superfície enjardinada i una cuidada varietat d'arbratge, arbustos i plantes, amb espais d'estada per a veïns i passejants. Un exemple que la ciutat hauria de prendre per a ampliar la infraestructura verda. Vicent, actiu en diverses batalles per a afavorir la transformació mediambiental de València, va ser un dels inspiradors d’eixe Parc.
Vicent Torres estava disposat sempre a col·laborar, a tirar una mà si voleu dir-li així, amb els moviments ciutadans, com ara l’ecologista, i les mobilitzacions socials del nostre país. Ho feia amb discreció, però aportant el seu ampli bagatge cultural, que el va convertir en una persona més enllà d'un especialista. Açò, aportar coneixements, era l’altra component de la seua condició d’activista. Llicenciat en Ciències Econòmiques, el seu posterior doctorat, totalment innovador en l’àmbit de la mobilitat i el sistema de transports, el va dur a ser professor d’urbanisme a la Politècnica de València. Molts alumnes de l'Escola d'Arquitectura es van beneficiar de les seues experiències, ensenyaments inèdits fins llavors en aquell centre. La seua saviesa, els seus coneixements, el van convertir en una persona imprescindible en el món de l’activisme. Pioner, va participar en la redacció dels inicials plans de mobilitat urbana sostenible de diverses ciutats. Dels seus viatges pel món arreplegava i compartia les millors experiències en avanços mediambientals, les de la Freiburg alemanya, per exemple.
El diari Levante-EMV va acollir bona part del seu treball com a membre del col·lectiu Terra Crítica, creat en 2001, i en particular, les reflexions crítiques sobre els grans conflictes dels últims anys, com ara l’ampliació del port o la xarxa ferroviària de l’àrea metropolitana.
Vicent Torres tenia l’actitud del pensador crític que reflexiona sobre les qüestions territorials, urbanes i socials que es donen per tancades, però que exigixen reconsideracions i alternatives positives per a la vida, la societat i el medi ambient. Practicava la crítica aguda, de vegades incòmoda per a uns i altres... malgrat que la crítica raonada sempre et fa un favor, com deia Carl Sagan.
