La newsletter de Joan-Carles Martí: 'Multienergía' en Ford Almussafes

Ha costado, pero parece que por fin la multinacional estadounidense se anima a desvelar sus planes para la factoría de Almussafes. No será el esperado modelo eléctrico, que se aplaza, sino el nuevo vehículo híbrido, que aprovechará la plataforma del Kuga actual, y con una producción de más de 200.000 unidades anuales, una cifra importante, que garantiza la continuidad de la planta de la Ribera y la mayoría de los empleos. Aunque falta el anuncio oficial que está cerca, hay que esperar un compromiso con el proceso de electrificación, sin duda, el futuro del sector del motor.

En paralelo a las buenas noticias sobre Ford, emisarios de la multinacional china BYD se han reunido con empresarios valencianos para su megafactoría en España, donde Sagunt (atención a la capital del Camp de Morvedre), Cheste y Requena están en el radar.

Ya saben que sin industria, no hay país. Una frase de finales del siglo XIX del presidente argentino Carlos Pellegrini que ha estado infravalorada, que explicaba que solo con "vender pasto" no se construye una economía competitiva. Los distintos gobiernos de la Generalitat han cuidado mucho a la Ford, pues todos han dedicado una parte de sus presupuestos para que la compañía fuera una de las importantes de Europa. Buena energía para Almussafes.

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí / L-EMV

