Homenaje a R.E.M., hechizo de una noche

Planet 8. / L-EMV

En la película ‘Campo d<e Sueños’ Kevin Costner escucha insistentemente una voz que le apremia a construir un campo de beisbol en medio de su granja de Iowa para albergar un partido protagonizado por los fantasmas de legendarios jugadores. «Si lo construyes, ellos vendrán», le susurra. Y él obedece movido por la ilusión, la fe, la esperanza y la intuición. Hoy no les quiero dar la turra con la peli, que dicho sea de paso tiene más de melodrama redentor que de épica deportiva, pero les confieso que estoy un poco preocupado por mi amigo Marcos Casañ. Espoleado por una de esas voces, lleva más de un año intentando construir su propio campo de sueños en el que poner a tocar a una banda canciones de R.E.M. para hacerle un homenaje al grupo de Athens por el 45 aniversario de su formación. Y de paso, regalarse y regalarnos a todos una noche inolvidable. El concierto tendrá lugar en la Sala Moon el próximo sábado 25 de octubre a las 20 horas.

Marcos, además de promotor de actuaciones musicales, es el coleccionista de carteles de conciertos más importante de España y uno de los más reputados del mundo.

Muchos de los 8.000 posters que tiene archivados en estado de revista son dignos de figurar en una exposición por su antigüedad, su rareza o su relevancia social y cultural.

R.E.M. por Planet 8 en la Sala Moon. / L-EMV

Cuando en noviembre de 2023 Mike Mills, bajista de R.E.M., vino a València con aquel soberbio homenaje a Big Star, mi colega acudió con el cartel del concierto que la banda de Athens dio en Anoeta en 1995 y consiguió que se lo firmara. Otra joya para la colección. Y creo que fue ahí donde empezó a escuchar la dichosa vocecita.

Un evento irrepetible

«Va a ser una noche única e irrepetible, se trata de un evento que solamente va a producirse una vez. No se trata de una banda tributo que vaya ofreciendo el mismo show por tardeos, fiestas patronales y discotecas. No existe nada parecido en España. Es una velada para celebrar la monumental obra de unos músicos que han escrito una de las páginas más gloriosas del rock alternativo», me explica. Y sólo existe un músico capaz de hacerse cargo de un proyecto tan enorme en lo musical y en lo emocional y, por ello, tan cargado de riesgo: Òscar Briz. Con más de una veintena de discos publicados a lo largo de toda su carrera bajo diferentes encarnaciones, este tesoro viviente del rock valenciano decidió sumarse al proyecto de Marcos secundado por la baterista Silvia Martí, el bajista Xavi Alamán y el multi instrumentista Moisés Bautista a la mandolina, los teclados y los coros.

REM. / L-EMV

Los seguidores de Briz y sus Planet 8 conocen perfectamente la calidad, el cuidado, la ilusión y el cariño que ponen a sus versiones. Y tal como hemos podido comprobar en sus conciertos recientes y en los ensayos que están aireando por redes sociales, este homenaje a los de Michael Stipe va a ser un pelotazo de dimensiones siderales. «Otra más de mis locuras encantadoras, dije que sí muy pronto», ríe Briz.

«Lo cierto es que me ha parecido maravilloso volver a la obra de R.E.M. para interpretarla y disfrutarla por una noche», reconoce después de confesarme su enorme aprecio por la música de los norteamericanos, de los que siempre fue un entusiasta seguidor. «Han tenido una influencia fundamental en mi manera de componer canciones y de construir mi carrera. Es como si formaran parte de mi propia biología. Lo veo ahora con más claridad, llegado a una edad y después de dedicar tiempo a este proyecto».

Òscar tenía claro desde el principio que no iba a caer en imitaciones o suplantaciones. Captar la esencia de la banda es lo primordial. La música iba a ser el único combustible de la velada, pero también la profesionalidad y el respeto.

Lleva meses memorizando las letras para no llevar atril, y ha descartado temas demasiado complejos y elaborados porque no quedaban bien en directo o no encajaban en el estilo del grupo. Todo esmero es poco para insuflar vida nueva a unas canciones grabadas a fuego en el imaginario colectivo.

Por todo ello, ha escogido las 25 obras maestras que mejor le han parecido y las ha trabajado hasta quedar a su gusto, que no es poco dado su carácter perfeccionista.

El campo está construido y los jugadores en plena forma. Ahora solo falta que el público se sume a la fiesta. Hagamos caso a esas voces interiores que nos sugieren acudir o nos arrepentiremos.