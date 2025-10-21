A la AFE no le gusta el cartel de Miami

El Real Madrid se niega a que el Villarreal-Barça se juegue en Miami. / ANDREU ESTEBAN / EFE

En los años setenta, cuando comencé a apoyar la creación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la que lucharon Joaquín Sierra Quino, exjugador del Valencia, y el profesor de Derecho del Trabajo, José Cabrera Bazán, exjugador de fútbol, el primero en no jugar un partido porque el Jaén no le pagaba. Algunos de mis colegas me acusaron de escribir sobre política y no de deporte. Aquella AFE que nació dispuesta a defender los derechos de los futbolistas y contra la indefensión ante los abusos de los clubes, tiene poco que ver con la actual que preside el madridista David Aganzo.

La actual AFE ha puesto pies en pared por el partido que la Liga ha comprometido en Miami, he dicho Miami, Miami, no esa mierda de lenguaje que dice ‘Mayami’. (Los españoles conquistadores que llegaron a Florida se encontraron con los indios miamis). La AFE se ha quejado de falta de información. Quejarse por este motivo es una tontería porque lo importante es sustentar las protestas en el caso de que un partido disputado fuera de nuestras fronteras pueda modificar el campeonato porque el local, en definitiva, juega en campo neutral. Está muy bien que el señor Aganzo se queje de un partido en el que no juega el Real Madrid, que ha denunciado por esta cuestión ante organismos internacionales. Es justo que el señor Aganzo defienda a los jugadores pero no al campeonato, que no es de su incumbencia. El sindicato es otra cuestión. Pero si la AFE considera oportuno hablar de cuestiones que pueden influir en la clasificación del campeonato, en partido que puede favorecer al Barça, hay que comenzar por el principio.

¿ Cuál ha sido la postura de la celebración de una competición española en Oriente Próximo? La Supercopa también puede influir en el desarrollo de la competición liguera porque, al apretar el calendario, puede haber clubes que se sientan perjudicados al disputar partidos sin el debido descanso. ¿Ha dicho algo el sindicato del irregular reparto de los dineros de ls Supercopa? ¿Se ha preguntado si todos los participantes son iguales en caja? Los cuatro que juegan este torneo no lo hacen en igualdad económica. Madrid y Barça son los más beneficiados. Se llevan la vaca, la esquila y el cencerro. ¿Protestó en nombre de los jugadores del Valencia cuando su prima fue muy inferior a la de supuestos colegas porque el reparto de los contratos era muy desigual? El Valencia tuvo que reclamar la afrenta que le supuso jugar este torneo por méritos futbolísticos y percibir una limosna.

Casualmente, la AFE del señor Aganzo suele hablar cuando, circunstancialmente, el club al que hay que defender es el Real Madrid. No recuerdo que la AFE proteste por la pretemporada de los clubes más valorados en el extranjero y de ahí los contratos que cumplen y que naturalmente impiden el desarrollo de la pretemporada natural y clínicamente más satisfactoria. Este sindicato, que sus creadores concibieron como entidad social dispuesta a ser ejemplarizante hasta en los derechos humanos, todavía no ha pedido medidas de protesta por el genocidio de Palestina. No he visto todavía que los sindicatos de futbolistas hagan algún tipo de presión para que sus colegas palestinos puedan desarrollar su profesión, aunque ya sabemos que ello es imposible desde los escombros.

¿Por qué no pide que en todos los partidos haya segundos de protesta por los casi setenta mil asesinados por Israel? (Los de Hamas también son imperdonables, son despreciables, pero no pueden ser comparados. Un acto de terrorismo no alcanza la magnitud de la venganza de un Estado cuya mayor ambición es acabar con el pueblo palestino).

Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional, no es precisamente santo de mi devoción, pero lanzar al mercado audiovisual mundial el fútbol español no tiene defensa porque un Villarreal-Barça no cumple los requisitos de imagen de mayor amplitud. Falta, evidentemente, el Real Madrid, que es de lo que se trataría.

«Jugamos contra quien nos toque, ya sea Israel o España, no debemos comportarnos de forma diferente aunque trabajemos para que el sistema apruebe sanciones contra una selección. La Federación Palestina de Fútbol presentó un caso ante la FIFA sobre equipos israelíes de zonas ocupadas. Es una infracción de los estatutos de la FIFA y es fundamental que un sistema basado en reglas trate estos casos, que estos sean juzgados y sancionados», argumenta la presidenta de la Federación noruega.

Posdata. ¿Qué pintaba el señor Infantino, presidente de la FIFA, en el acto de la firma de la falsa paz de Gaza?