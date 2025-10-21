Opinión
Protegir l’Albufera no és mirar al passat, és assegurar el futur
L'Albufera és molt més que un paisatge o un símbol; és un ecosistema viu que definix la nostra identitat com a poble. La Generalitat defensa la seua protecció no sols com un deure ambiental, sinó com una responsabilitat amb tota la nostra societat. Perquè és un dels majors exponents del patrimoni natural de la nostra terra i per això cada dia treballem per a protegir-la i conservar-la.
La Conselleria de Medi Ambient ha estat bolcada l’últim any en la tasca de reconstrucció d’infraestructures essencials. Infraestructures viàries, ferroviàries, forestals, residus, depuradores i els nostres espais naturals. Un pla per al qual hem mobilitzat vora 700 milions d’euros i que sols en l’àrea de medi ambient ha suposat quasi la meitat de les inversions.
Conscient del gran valor d’este parc natural, s’ha treballat en accions immediates de neteja després de les riuades i en aconseguir un pacte històric amb els regants per a garantir l’aigua necessària. Ara s’analitza amb profunditat l’estat del parc. I ho fem amb responsabilitat, per la gran importància d’este ecosistema que ha salvaguardat les poblacions riberenques. Perquè durant les riuades del 29 d’octubre el llac i la marjal arrossera va canalitzar l’aigua com una esponja preservant a gran part del seu voltant. Per això es va impulsar un pla de xoc sense precedents per al parc natural. Mai una administració ha mamprés una estratègia amb tanta ambició ni amb tants recursos per a recuperar este espai natural.
I a estos recursos sumem un nou marc normatiu. Després de 30 anys, l’Albufera compta per fi amb la necessària reforma de l'instrument prevalent sobre qualsevol altre: el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN). Un compromís complit per adaptar les normes a les necessitats actuals amb el qual fem valdre l’èxit de la relació equilibrada entre la preservació d'este espai natural, les persones que habiten en ell, l'activitat econòmica que l'envolta i el seu accés a tota la ciutadania.
Els canvis principals que perseguix esta revisió són l’ampliació de l’àmbit territorial, amb la inclusió de l’espai marí front al parc natural. Esta ampliació ve motivada pels processos ecosistèmics que es desenvolupen en esta àrea marina i la intenció d'establir un futur connector ecològic entre el parc natural del Túria i el parc natural de l’Albufera.
La convivència ancestral entre la població i l’Albufera ha modelat la identitat de tot el seu entorn. Durant segles els pobles riberencs han viscut en estret contacte amb el parc, combinant l'aprofitament sostenible dels recursos amb el respecte pel seu equilibri ecològic. Des de la Generalitat volem mantindre i enfortir eixa harmonia impulsant polítiques que reconeguen el paper de les comunitats locals com a aliades essencials en la protecció i mantenint el no sempre fàcil equilibri entre tots els usos que conviuen i les persones que els duen a terme.
El futur PORN reforça eixa preservació i contempla l’ordenació i zonificació de sòls amb capacitat per a desplegar activitats pròpies del sòl urbà. Perquè protegir l'entorn és gestionar, és aportar, és revisar polítiques i estudiar les necessitats de l’entorn. No fer res, no és una opció.
Després del temps transcorregut, cal abordar una sèrie de necessitats territorials per als nuclis urbans històrics. Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perelló, Les Palmeretes, Mareny de Barraquetes i Mareny de Sant Llorenç han d’abordar aspectes relacionats amb dotacions públiques i activitat residencial derivada del seu creixement vegetatiu. I ho fem amb un instrument que no rebaixa el nivell de protecció del parc natural, sinó que reforça i ordena els seus usos. Un marc que ajuda a recuperar àrees degradades.
S'han produït massa canvis per a tindre un marc de regulació desfasat. La nostra promesa era renovar-lo i complim. Però cal partir del realisme. L'activitat agrícola, pesquera, ambientalista i la mateixa vida dels veïns de les poblacions pròximes al llac és prèvia a qualsevol figura de protecció i cal regular la seua necessària convivència.
El nostre espai natural per excel·lència engega una nova etapa, després d'anys en què es mirava a un altre costat. Ordenarem l'espai existent, afrontarem la realitat en compte de mirar cap a un altre costat. Com? Amb la nova figura d'espais antropitzats no urbans. Una nova via per a renovar eixes construccions preexistents.
I per què ho fem? Perquè genera més risc per al parc natural que una edificació establida quede abandonada i hem de generar un marc que permeta fer obres per a adequar eixes situacions. Creiem que l'activitat ha de ser compatible amb la protecció de l'entorn, però no podem posar fre a l'activitat. Cal deixar que qui ha estat present durant segles al parc puga continuar convivint, sempre amb el màxim respecte al seu entorn. Res que no ens hagueren ensenyat els nostres avantpassats al llarg de segles.
Protegir l’Albufera no és mirar al passat, és assegurar el futur. El nou PORN representa una oportunitat per a adequar la gestió d'este espai únic a les seues necessitats. I tot, conciliant la conservació ambiental amb les necessitats dels qui viuen i treballen en el seu entorn. Torna a suposar un repte de consens que tots hem d'entendre i col·laborar per obtindre. Els crits o la crispació no han sigut mai ni seran el camí. Ni serviran per a imposar cap prevalença. No es tracta d'imposar límits, sinó d'establir un marc comú que garantisca la seua biodiversitat i la prosperitat compartida de la nostra societat.
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
- El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Fallece José Vicente González, empresario de la metalurgia y expresidente de la patronal y Feria Valencia
- La tienda de telas Julián López gana terreno a la hostelería en pleno centro de València
- La caída de la nube de Amazon paraliza los pagos en España causando fallos en datáfonos, cajeros y Bizum