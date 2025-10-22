El poeta Miguel Hernández / Europa Press

“Para la libertad”, obra teatral, recrea la vida y obra de Miguel Hernández, con una selección de textos del poeta, con música compuesta por Joan Manuel Serrat, en la producción de Okapi, representada en el Teatro Talía - enhorabuena Mariángeles y Enrique Fayos, premio cultural 2015 Levante-EMV, por toda esa gran labor - interpretados por un grupo de excelentes actores y músicos, como Juan de Vera, Eva Rubio, y Pablo Sevilla, bajo la dirección de Gabriel Fuentes, que emociona al espectador.

Miguel Hernández, nació hace 115 años, el 30 de octubre de 1910, en Orihuela, el pueblo de Ramón Sijé, su fraternal amigo y primer mentor, a quien, aun distanciado más tarde, dedicó su hermosa “Elegía”, “volverás a mi huerta y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera,…, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero”.

Poesía, que, en la diversidad de sus propuestas, invita siempre al encuentro, por su recorrido vital, comprometido con los firmes valores de la condición humana, como, Luis García Montero advierte, en las primeras palabras de su prólogo a una, “Brevísima antología poética”, de Miguel Hernández, “Toda escritura poética es biográfica porque la materia de la poesía es la vida”.

Buscando a Miguel Hernández, tras pasar por su Casa Museo en Orihuela, nos acercamos hasta Quesada, Jaén, y, allí, en esta localidad, en el renovado Museo Hernández/Manresa, encontramos el legado de la historia de amor, pasiones y emociones, entre Miguel y Josefina, que nació en Quesada, el 2 de enero de 1916, y más tarde llegó a Orihuela, al ser trasladado su padre, guardia civil, natural de Cox, Alicante.

Josefina Manresa en la presentación de las memorias, “Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández”, hace cuarentaicinco años en mayo de 1980, nos dijo: “Haber escrito esto para mi, que no soy de la familia de las letras, ha sido un gran trabajo. Pero como deber que me había impuesto aquí están mis recuerdos, que cedo a los aficionados de la vida y obra de Miguel, lo cual para mi es una gran satisfacción”.

Con la marcha de Miguel a Madrid, y tras un distanciamiento personal, la relación es retomada, llegando el matrimonio de ambos, y su vida en común, en Jaén, ya en la primavera de 1937, donde Miguel escribe el poema, “Aceituneros”, actual himno oficial de la provincia jienense. Con la guerra, Josefina queda sola con su hijo, y su único contacto son las cartas que desde la cárcel remite Miguel, hasta su muerte, por tuberculosis, el 28 de marzo de 1942, mientras, Josefina fallecería en Elx, el 18 de febrero de 1987. Ambos reposan en el cementerio municipal Nuestra Señora de los Remedios de Alicante, junto a los de su hijo Manuel Miguel, fallecido en 1984.

Miguel, murió con sólo 31 años, y estremece pensar, en palabras de Gracia Ifach, autora de su antología, sobre el apretado caudal de arte que su cuerpo joven se llevó a la tumba. Y, muere de amor, como había profetizado, desde su encierro, donde escribe, poco antes de su muerte, sus hermosos versos, “Nanas de la cebolla”, que dedica a su esposa Josefina, quien alimentada con tan solo pan y cebolla, tiene apenas leche para amamantar a su hijo, recién nacido, pero cuya vida, dice, le hace libre, le pone alas, soledades le quita, cárcel le arranca. Qué más vamos a decir nosotros. Solo que, “Para la libertad”, nos ha acercado, de nuevo, en palabras del premio Nobel, Vicente Aleixandre, al poeta “no desaparecido”, que, con sus textos, nos regaló la Esperanza, como la representación acaba.