Opinión | Ni un moment de glòria
El nou genet de l'Apocalipsi
El món viu moments convulsos, als quatre genets del bíblic Apocalipsi: victòria, guerra, fam i mort, els últims temps s’ha afegit un que pot canviar el rumb de les persones, l’extrema dreta, un nou genet que, des de fa un temps, cavalca amb força conquerint cada dia més espai a les institucions amb la inestimable ajuda de part de l’estament judicial, d’alguns mitjans de comunicació i del ressò amplificat de les xarxes socials. En temps on per molta gent és impossible trobar un sostre per viure, on el joves veuen llunyana la possibilitat de trobar un treball estable i un salari decent, on la sanitat i l’ensenyament públic son maltractats pels governs de dreta per afavorir als seus amics de la privada, i el món, per molta gent sembla ensorrar-se mentre cada dia els que més tenen continuen augmentant el seu capital, apareixen els “salvadors populistes”, amagant les seues ànsies totalitàries sota la disfressa de la pàtria i la bandera i culpant als forans de la nostra mala situació.
I, tot just quan es compleix mig segle de la mort del dictador Franco, apareixen exegetes de qui durant 40 anys va tenir Espanya subjecta al seu “ordeno y mando” sota la por i la sang de milers de morts, l’enquesta del CIS de fa uns dies revela que un 21,3 dels ciutadans de l’Estat creuen que els anys del franquisme van ser “bons” o “molt bons”, valga'm Déu. La pregunta era molt clara “Creu vostè que els anys de la dictadura franquista per Espanya i els espanyols van ser molt dolents, dolents, bons o molt bons”, i un 17,3 % dels enquestats prefereixen viure baix un règim autoritari. Tal vegada el més greu és que un 17 % dels joves que no van viure la dictadura creuen que aquesta era millor que l’actual democràcia. Aquí tenim el brou de cultiu del neo feixisme, en la ignorància i el desconeixement que de manera interessada, i subvencionada en ocasions, s’està escampant des de les xarxes socials, i que ha fet que aquest estiu els concerts de moltes festes majors acabaren amb insults d’una part del jovent assistent al President del Govern.
Malgrat que el franquisme està present en els estudis escolars molts professors es queixen que sovint no arriba a explicar-se amb profunditat, o ni tan sols dona temps al llarg del curs a explicar com fou aquell règim mancat de llibertats. Eixe desconeixement barrejat amb algunes afirmacions de polítics d’extrema dreta idealitzant i justificant el franquisme, més el “desencant” davant un futur incert poden fer que una part dels joves, ja son gairebé un 20 %, pensen que el totalitarisme pot ser un bona eixida pels seus problemes i caiguen sota els cants de sirena dels Vito Quiles pagats per gent interessada en que l’extrema dreta, eixe cinquè genet de l’Apocalipsi arribe al poder, un poder que consideren de la seua propietat per dret de família, i que els ha estat arrabassat per un Govern, el de Pedro Sánchez, il·legítim als seus ulls.
Però no perdem l’esperança, hi ha un jovent que pensa, que estudia, que defensa al carrer els seus drets i les llibertats, i que lluiten per un futur, difícil ho tenen, on la llibertat no estiga sota amenaça.
