Un funeral 'caliente' y que también llega tarde

Cuando todavía vivía, me encantaba hablar con mi abuela de la guerra civil. Quizás encantar no es la palabra adecuada para abordar un capítulo tan horrendo de nuestra historia, pero confieso que me apasionaba escucharla explicándome su vida cotidiana en aquellos años y en una familia y una tierra políticamente convulsa. Recuerdo también hablar mucho con ella de los años que siguieron a la contienda, años repletos de miedo, persecución, enfermedades y desapariciones. 'Iaia, ¿cómo superaste la posguerra?', le pregunté un día; '¿cómo pudiste seguir viviendo con todo lo que perdiste?'. Se me quedó mirando con sus ojillos azules y me dijo: 'la verdad es que no lo piensas, solo quieres sobrevivir, comer cada día, mantenerte viva cada día. Tragas mucho. Mucho rencor, mucho odio y mucha pena. Y un día, de repente, sin darte cuenta, empiezas a pensar en el futuro, te enamoras, tienes hijos, dejas de pasar hambre y todo se va alejando. Aunque nunca te olvidas de los muertos. De ellos, nunca'.

Sobre olvidarse de los muertos, escuché hace unos años una reflexión muy interesante del antropólogo catalán, Adrià Pujol, que explicaba el curioso modo de funcionar que tiene la memoria humana. Cuando alguien comete un crimen no premeditado, por ejemplo, puede sentir al principio remordimientos e, incluso, acordarse recurrentemente de lo que ha hecho durante varias semanas y meses. Con el paso del tiempo, no obstante, la memoria inicia su juego particular, modificando los acontecimientos del pasado. Y tal y como pasan los años, más los modifica. Eso sucede con los presos de larga duración, afirmaba Pujol. Ellos son conscientes de que cometieron un delito, pero la memoria ha barnizado el hecho y lo ha deformado, y si en algún momento hubo remordimiento, este se quedó en una especie de recuerdo vaporoso de que alguna cosa hizo mal en algún momento determinado. Esa distorsión, no se piensen, sucede también con los momentos buenos, que magnificamos con el paso del tiempo.

El 29 de octubre muchas emociones entrarán en conflicto en el funeral de Estado por las víctimas de la dana. Al enfado por el injustificable retraso de un año (¡un año!) para poder celebrar este merecido homenaje se suman muchos otros factores que, cada día que pasa, están convirtiendo este acto solemne en una bomba de relojería. Las víctimas no quieren al presidente de la Generalitat en esta ceremonia. Le responsabilizan de la muerte de sus seres queridos y, si no llegan tan lejos, sí que le echan en cara el hecho de seguir ausente, comiendo en un restaurante, mientras fuera se generaba el caos y no se adoptaban medidas. Un aviso a tiempo, afirma la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, podría haber evitado muchos fallecimientos. Un padre, una hija o una nieta podrían seguir vivos de haberse decretado esa alerta mucho antes. Y eso es muy difícil de olvidar. Y de perdonar.

Del metro y el Yak-42

El dolor de las familias es incuestionable, como lo es el de las familias del accidente del metro en 2006 o el de las del Yakolev 42. En todas ellas falló el sistema en algún momento de la tragedia que se llevó a sus seres queridos. De ahí que, como comentaba Juan Ramón Gil en su artículo del domingo, el Estado organice un funeral con honores. Una especie de 'mea culpa' disimulado en el que no puede faltar ni por un minuto el máximo representante de los valencianos, sea quien sea en cada tragedia y tenga la responsabilidad que haya tenido en ella y que, en este caso, dilucidará la jueza de Catarroja. Hasta que ese momento llegue, y dado que dimitir no ha sido la opción elegida por Mazón, este continua al frente de la principal figura del autogobierno valenciano, una institución que, recuerdo, nos costó mucha lucha, mucho dolor y muchas renuncias volver a conseguir tras la larga noche del franquismo y pese a los intentos de muchos de manipular la memoria de lo que realmente sucedió.