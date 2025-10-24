"Es la gestión, estúpido"

Vistas aéreas de València desde la Torre de Francia. / Germán Caballero

Contumazmente se viene trasladando a la ciudadanía que los problemas que asolan la vivienda se derivan de la falta de suelo, cuestión que de ser cierta, se resolvería “simplistamente” recalificando a “modo ciudad” grandes superficies de rústico, hoy en “modo campo”.

Sin perjuicio que, obviamente, sin suelo urbanizado no hay viviendas ni ciudad, procede afirmar rotundamente la existencia actual de suficiente suelo edificable para absorber la demanda de vivienda a corto-medio plazo sin necesidad de transformar mucho más “campo en ciudad”.

De hecho, respecto a la iniciativa privada, en la “ciudad consolidada” existen inactivos (en “manos muertas”, en “valor de espera especulativa”) miles de solares vacíos y edificios disconformes con la Ordenación prevista por el Planeamiento para los que la legislación (desde la franquista de 1956) exige su edificación (cumpliéndose la función social de la propiedad) en plazo temporal acotado y si sus propietarios no lo hicieran, los Ayuntamientos deben sustituirlos por un empresario/constructor (“edificador/rehabilitador”) seleccionado en concurso público (la legislación valenciana prima en su baremo el destino parcial de “los pisos” a Vivienda Protegida, VPO-VPP) quien lo construirá preferentemente en la modalidad de Aportación mediante el reparto de “los pisos” edificados en proporción al valor de sus aportaciones (la propiedad el suelo y el “edificador/rehabilitador” los costes).

Análogamente, la Administración, aparte de los suelos destinados a la promoción de VPO-VPP, dispone de miles de solares y edificios calificados como Equipamientos sociales sobre los cuales puede construir numerosas Viviendas-Alojamientos Dotacionales (“Residencias Dotacionales”, QR, en terminología valenciana), bien aisladamente, bien en edificación conjunta con el Equipamiento originario en régimen de propiedad horizontal, disponibles exclusivamente en régimen de Alquiler Asequible (300-600 €/mes) y adjudicables a menores de 35 años u otros colectivos especiales necesitados de estancia temporal.

Finalmente, existen innovadores instrumentos jurídico-urbanísticos, lamentablemente poco conocidos y escasamente aplicados, las Actuaciones de Dotación y los Complejos Inmobiliarios, “herramientas inteligentes” que fomentan eficazmente la disposición del suelo y la promoción de Viviendas Asequibles, así como facilitan enormemente la gestión y financiación pública y público-privada en la “ciudad consolidada”.

Asúmase, por tanto, que el PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA VIVIENDA NO ES LA FALTA DE SUELO, SINO (parafraseando la vieja cita “clintoniana”) “ES LA AUSENCIA DE GESTIÓN, ESTÚPIDO”.

Resulta inaplazable, por tanto, que los Ayuntamientos como “directores del proceso” y el sector privado complementariamente, “se pongan las pilas” y desarrollen, eficaz y decididamente, los procedimientos señalados.

Téngase en cuenta que tal como ya se manifestó en diversas ocasiones en este diario por quien suscribe (v. gr., Levante de 18/sept./25), la disposición pública y proactiva de los procedimientos y “herramientas” expuestas ofrece respuestas plausibles para satisfacer razonablemente el frustrado derecho a la vivienda que viene lastrando el bienestar de una gran mayoría de ciudadanos.

Consecuentemente, “sólo procede ponerse a ello”, adoptando las siguientes medidas de análogo rango y trascendencia:

Formación especializada en las precisas disposiciones jurídico-urbanísticas de gestión (a impartir en las Facultades correspondientes, formación hoy lamentablemente insuficiente) para su aplicación por los responsables empresariales y, sobre todo por los técnicos-urbanistas, tanto públicos como privados, y Decidida y expresa voluntad política de la Administración, tanto por su instancia política como funcionarial, en la aplicación de los procedimientos propios de la Gestión Pública proactiva, procediendo a abandonar la actual e injustificable tendencia de externalización de servicios públicos y asumiendo, de una vez por todas, la función pública que preside el desarrollo urbanístico y social de nuestras ciudades.

Como la experiencia centroeuropea nos enseña, sin perjuicio de una inteligente coexistencia complementaria con modalidades adecuadas de Gestión Público-privada, sólo la Gestión Pública Directa y proactiva con la creación de Parques Públicos de Vivienda en Alquiler Asequible (300-600 €/mes) pueden garantizar razonablemente el derecho a la vivienda para una mayoría ciudadana conformada por “mileuristas” con ingresos inferiores a 2 SMI (2/3 de los trabajadores del país).

Ojalá estos argumentos sean entendidos y, en su caso, puedan ser desarrollados más pronto que tarde.