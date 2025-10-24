Un maestro es un maestro

El poeta valenciano y Premio Cervantes, Francisco Brines. / Fernando Bustamante

Nada descubrimos si destacamos que hay grandes nombres de la historia de la Literatura ligados a las diferentes comarcas del País Valencià, y su Antiguo reino, comprendiendo, cual lo entiende un servidor, tanto a escritores en lengua española como valenciana o en ambas dos y no necesariamente naturales de este territorio. Otra cuestión es el conocimiento por lo que se denomina el gran público, donde los autores de la época contemporánea, con la excepción de Vicente Blasco Ibáñez, no han gozado de fama nacional e internacional, pese a la magnífica nómina, quizá con la salvedad póstuma de Miguel Hernández.

No cuenta la actual comunidad autónoma de València con ningún premio Nobel de Literatura y hasta 2020, con el genial Francisco Brines, tampoco había ningún galardonado con el premio Cervantes, y en este caso le llegó, como en su día a María Zambrano, cuando su salud ya estaba deteriorada incluso para poder recoger la distinción en la Universidad de Alcalá de Henares y menos aún para ejercer como emisario de la Poesía valenciana en el mundo europeo e hispanoamericano, pues al año siguiente falleció retirado en su casa de Oliva.

Ello no se debe a falta de cantera literaria, ni a carecer de presencia en todas las generaciones más destacadas hasta la actualidad, como igualmente sucede en varios campos de las llamadas Ciencias, donde así mismo hay figuras para los principales galardones valorados internacionalmente. Un ejemplo de libro -nunca mejor dicho- lo encontramos en Jaime Siles, natural e Hijo predilecto de València y Catedrático emérito de su Universidad, que es un poeta de dimensión universal, sin hacer de menos su labor como filólogo, ensayista, traductor y crítico, en revistas especializadas y en la prensa diaria, cual bien saben los lectores de Levante-EMV.

Su biografía e reconocimientos no cabrían aquí y tampoco su ingente obra o su siembra profesoral por medio mundo, pero sí hay que congratularse de que la semana pasada obtuviese un premio especial, que puede ser antesala de mayores distinciones conforme antes referimos: La vigésimo segunda edición del Premio internacional de Poesía ciudad de Granada Federico García Lorca, que incluye a Siles en su nómina de “autores imprescindibles” junto al propio Lorca, y que antes alcanzaron poetas de la talla de Ángel González, Francisco Brines o Pere Gimferrer, solamente entre los de nacionalidad española.

El premio García Lorca, que durante años fue el mejor dotado de la poesía en castellano, se concede a una trayectoria literaria y en 2025 se presentaron 37 candidaturas de 15 naciones diferentes, siendo 11 provenientes de España, con figuras como Gamoneda, Prado, Talens, García Montero, Benítez Reyes o Rossetti, si bien correspondió por unanimidad del jurado a Jaime Siles, poeta de la denominada generación de los Novísimos, del que destacan su apuesta por hacer de la literatura una trinchera de belleza, de reflexión y también de amor al arte (sic).

Desde nuestro rincón valenciano esperamos que este galardón a Siles sea el preámbulo de mayores reconocimientos para él -cual su cercano Vicente Aleixandre-, la cultura valenciana y la importante generación que representa, como ocurriera con Brines, donde mantiene el pulso creativo y un altísimo nivel literario que corresponde poner en un lugar de honor para su mejor conocimiento y difusión, muchas veces mayor en otros países. Enhorabuena maestro.