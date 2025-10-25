La newsletter de Joan-Carles Martí: Ona y la esperanza

A pocos días del funeral del Estado, justo un año después de la trágica dana se acumulan las vivencias. La gran riada desbordó todo a su paso hace doce meses. Murieron 229 personas. Y tres familias quedaron sin respuesta, esperando una llamada que no llegaba.

Hoy, una de ellas puede empezar a cerrar el duelo. El hallazgo, esta semana, del cuerpo de José Javier Vicent Fas, el hombre de 64 años desaparecido el 29 de octubre en Pedralba, nos devuelve el recuerdo más duro de aquella tragedia.

Este primer aniversario llega también con preguntas. La justicia sigue su curso. Cinco días después, el 3 de noviembre, la comunicadora que compartió una larga sobremesa con el president Mazón, Maribel Vilaplana, declarará como testigo en la investigación sobre la gestión de aquella catástrofe.

En unos días, València recordará a sus víctimas con respeto, con dolor, y con la promesa de que su memoria seguirá viva. Pero la verdadera reparación no solo está en el recuerdo, sino en la verdad. Y en el compromiso de que una tragedia así no vuelva a repetirse.

Ona Botella Martínez, la niña de l’Alcúdia que nació tres minutos después de aquella alarma “errónea y tardía” en el Hospital de La Ribera, celebrará su primer cumpleaños este 29 de octubre. Es esa es la esperanza de una sociedad que aprendió, entre lágrimas, el valor de estar unida.

