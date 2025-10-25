Susana Camarero, ¿de verdad es usted la vicepresidenta y consellera de Igualdad?

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, durante una intervención en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Sra. Susana Camarero, Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad, usted siempre se ha definido como feminista, incluso en ocasiones ha manifestado su admiración por algunas socialistas feministas aunque haya sido para afeárnosla después, como hizo en un artículo que publicó en este periódico el pasado mes de julio, sin embargo, los hechos de su Consell, no acompañan sus palabras.

Tras el anuncio del no tan honorable Sr. Mazón de eliminar el uso del lenguaje no sexista institucional y suprimir la Comisión de Igualdad en les Corts, tras la desarticulación del Consell de les Dones y la cancelación del libro de estilo de À Punt, las socialistas feministas valencianas creemos que ha llegado la hora de poner pie en pared. Por eso nos dirigimos a usted como máxima responsable política en materia de igualdad en la Generalitat para preguntarle ¿dónde está usted?

Su silencio es atronador, a la vez que cómplice de la máxima representación política del machismo negacionista y burlesco que campa a sus anchas en les Corts y por las Consellerías.

En momentos como este, el silencio institucional se convierte en un aliado del retroceso y del incumplimiento de leyes como la Ley de igualdad valenciana entre mujeres y hombres, que aprobaron ustedes hace más de 20 años y cuyo artículo 48 establece que “Las administraciones públicas valencianas pondrán en marcha los medios necesarios para que toda norma o escrito administrativo respete en su redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje no-sexista”. Señora Camarero, ¿votaría usted hoy a favor de esta ley tan básica que creíamos ya superada?

Porque si se elimina la igualdad del discurso institucional, si se borran sus espacios de participación, lo que se está borrando en realidad es la presencia y la voz de las mujeres en el espacio público. Y eso no vamos a permitirlo.

Quienes defendemos una Comunitat abierta, solidaria y feminista le exigimos acción y gestión de una vez. Callar, en este contexto, es rendirse. No queremos volver al pasado donde lo femenino se ocultaba, ni a los tiempos en que lo diverso se castigaba.

Es perverso que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género lleve tres años prescrito y que usted, en lugar de renovarlo como llevamos pidiéndole desde hace tiempo y como así se acordó, decida sustituirlo por el Pacto Valenciano contra las Mujeres, borrando lo que tanto costó construir. Este nuevo pacto de la vergüenza es un acuerdo de gobierno con la ultraderecha que evidencia la voluntad política de detener esta agenda y ceder ante discursos que cuestionan las reivindicaciones feministas, minimizan la violencia de género, niegan la realidad de miles de mujeres valencianas que sufren desigualdades y violencias estructurales y desmotivan el trabajo comprometido de asociaciones y activistas que han hecho posible que la Generalitat haya sido, hasta hace poco tiempo, un referente en políticas de igualdad y participación social.

Por todo ello, las mujeres valencianas le exigimos que ejerza de Consellera de Igualdad, que asuma de una vez su responsabilidad y que fije claramente su posición ante la sociedad valenciana. Y sobre todo, que informe sobre las acciones concretas que impulsará para contrarrestar estas medidas regresivas y defender los derechos conquistados que quieren arrebatarnos el President Mazón y sus compinches. También denunciamos la eliminación de los espacios de diálogo con los colectivos feministas que en el Gobierno del Botànic articulaban una respuesta conjunta para evitar que la igualdad retrocediera y que ahora, con ustedes al mando, se van aniquilando con posiciones de ultraderecha secuestrando al Govern de la Generalitat. En definitiva, el futuro de la igualdad en la Comunitat Valenciana está en juego y usted, como en la dana, ha preferido mantenerse al margen.

Como feministas socialistas, no nos resignamos, no damos un paso atrás. Y repetimos: no le vamos a permitir esta regresión. Porque los deseos de quienes odian a las mujeres no pueden prevalecer sobre el derecho de todas y todos a una sociedad más justa.