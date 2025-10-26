Opinión
Ordinara infamia
Una vez los máximos dirigentes de Israel–años 90– se propusieron entrar en un plan de paz con los palestinos que al menos no fuera una pantomima. Las balas y los desprecios de los fanáticos acabaron con políticos israelíes como Isaac Rabin o Simón Peres. El efecto de aquellos atentados fue curioso: se suspendieron las negociaciones sine die como si los fanáticos estuvieran mejor situados para sembrar esperanza o escucharan voces proféticas. Quizás no querían remover nada de las habitaciones más polvorientas. Allí están las almas cautivas
Netanyahu es un tarugo y ha tenido verdadera mala suerte. Aquí, en media hora la pantalla de las teles se te llena de niños reventados, de mares de sangre, de furia maníaca y persistente, de hambruna y ollas vacías. Nunca tuvimos tanta exhibición de miembros cercenados y orbitas oculares vaciadas y tal vez por eso el ejército de Israel ha matado unos 250 periodistas: porque ven y escuchan, porque juzgan y valoran. Porque cuentan. Sin contar el amasijo de periodista producto de su planchado mediante carros blindados: más plumillas planchados que en todas las guerras de Oriente Medio juntas.
El genocidio judío, entre otros, llegó después del armenio y mucho antes que la pelea feroz entre tutsis y hutus, pero las cámaras y los cronistas hicieron sus tareas hasta en el espanto de Sabra y Chatila, dos campos de refugiados palestinos en Líbano convertidos en picadillo de hamburguesa.
Una encuesta sobre la posibilidad de redimir a los pieles rojas recluidos en sus reservas o a los niños del Sudan o a los garimpeiros que escarban en la arena aurífera del Amazonas, muertos de hambre, arrojaría, quizás, un cuadro pintado de colores de conformidad y aturdimiento. De conformismo. Todo se olvida dicen los carniceros, pero no es tan fácil: se siguen colando en las tripas de las mejores cámaras los gritos de las víctimas, el espanto de sus padres o hermanos, el atroz amasijo de ajo y diarrea.
Es mala política exigir o esperar algún cambio significativo cuando los medios y las armas son para una parte del contencioso. La cautela es el arma de los arrojados al basural que no gozan de la democracia judía. No te atribuyas más poder y efectos de los que tienes, pero no abandones la tarea.
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Cortes de tráfico durante la Media Maratón en València
- Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
- La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto
- Estos son los 75 edificios emblemáticos de València que abren sus puertas en el festival Open House
- Una telonera de izquierdas para presentar el proyecto político de Vicent Mompó