Los alcaldes de la dana

Un año después, hemos podido reunir en una misma imagen a la mayoría de los alcaldes de la zona cero de la dana. Faltan algunos, pues estos días vienen cargados de homenajes a las víctimas. La Mancomunitat de l’Horta Sud ha elaborado con Levante TV uno de esos documentales imprescindibles con la intención de preservar las voces para la memoria colectiva. Los ediles son el primer escalón de la democracia, los que pisan la calle y quienes más sufrieron durante aquellas primeras horas de tragedia, cuando la emergencia era absoluta. Saben mejor que nadie lo que pasaron. También fueron los primeros en dar la cara, desmontar los bulos populistas y contener la indignación.

"Els Pobles del Aigua": Un documental del 29-O

Pertenecen a distintos partidos, pero, como buenos vecinos, se hablan y se coordinan más de lo que parece, por fortuna. Incluso, de momento solo en privado, cuestionan el clima de polarización que fomentan los máximos dirigentes de sus propias formaciones. Ninguna institución superior resistiría una protesta conjunta de todos ellos. Tampoco el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, uno de los que mejor parado ha salido de esta catástrofe, quizá porque también es alcalde, como él mismo suele recordar.

Tras el funeral de Estado que se celebrará el miércoles, está en su mano hacerse notar con un frente común para reclamar el bienestar de su ciudadanía, que es la que más han sufrido. Y, de paso, recordar que la mejor prevención para el presente pasa por pensar en clave metropolitana. Si algo ha dejado claro la dana del 29 de octubre es que la ciudad real no entiende de límites municipales, porque las torrenteras y los barrancos no están empadronados. Por tanto, urge ponerse de acuerdo en algo tan básico como la protección civil y la seguridad ciudadana.

Las policías locales ya están interconectadas, lo sé, pero una policía metropolitana sería más efectiva. Con eso, y con una planificación de la movilidad que supere la actual, podríamos hablar verdaderamente de una lección aprendida.