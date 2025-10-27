La newsletter de Albert Sáez: ¿Dónde estará Mazón depende de dónde estuvo?

Los alquimistas de la Moncloa decidieron que el tema principal del aniversario de la dana de València tenía que ser la actuación de Mazón entre las 18.45 y las 19:45 del día autos y lanzaron a la prensa de agitación a especular. Por suerte, en la Comunitat Valenciana aún queda periodismo y periodistas. Joan Carles Martí y Alfons Garcia han publicado en exclusiva en el diario Levante-EMV que Mazón acompañó hasta el parking donde tenía aparcado su coche a la periodista Maribel Vilaplana con la que había comido en el famoso restaurante El Ventorro. Y después desaparece durante 37 minutos en los que, según la nueva versión de la Generalitat, fue andando hasta el Palau. Pero lo más relevante en esta historia es lo que se encontró: "Presidente, hay muchos muertos". Este fue el recibimiento que tuvo según han explicado Martí y Garcia. Y esto es lo relevante. La calificación moral de Mazón no depende de qué estuvo haciendo (comer, ducharse o andar) sino del hecho de que no estuvo pendiente de lo que ocurría mientras la gente moría en la comunidad que todavía gobierna. Judicialmente, posiblemente se establecerá que no tenía la obligación legal de estar en el centro de emergencias presidiendo el famoso Cecopi. Pero, moralmente, lo que piensan los familiares de los muertos y los ciudadanos de a pie es que Mazón no hizo todo lo que pudo y eso es motivo suficiente para irse a su casa o para que lo envíen quienes lo puedan hacer. La catadura moral de Vox se mide solo con esto: prefieren tenerlo amansado como un títere que hacerle pagar por lo que no hizo, porque en el fondo les da absolutamente igual.

Las idas y venidas de las versiones de Mazón han impedido igualmente un análisis pormenorizado de las actuaciones de todas las administraciones, aquel día y mucho antes. Sabemos que hicieron todo lo que pudieron, por ejemplo, el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, y la delegada del Gobierno de España, Pilar Bernabé. No estamos tan seguros de lo que hizo la confederación hidrográfica o la Aemet, pero nos quieren distraer con El Ventorro. Pero insisto, si Mazón hubiera estado en un seminario de inteligencia artificial, sería igual de deplorable moralmente y políticamente. La polarización es una bajeza de tal tamaño que convierte a los 229 muertos en meros objetos de una pugna que hace a la política inservible. Y la solución no es Vox porque ya hemos visto que donde gobierna o nos inundamos o nos incendiamos. La solución es que Sánchez deje de estar obsesionado por no salir en la foto con Mazón y Feijóo haga lo que tiene que hacer y no hace.