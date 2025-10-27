Libertad VCF, con sueño Imposible

“Soñar, lo imposible soñar- vencer al invicto rival- sufrir el dolor insufrible- morir por un noble ideal”. Estos son los versos con los que comienza la romanza del barítono en “El hombre de la Mancha, que por cierto se la oí cantar magníficamente a José Sacristán, que me llevan a unirme sentimentalmente a esa sociedad indómita que es Libertad VCF , Reclamar la permanencia de Mestalla nos lleva a los veteranos a recordar las horas que pasamos en el viejo recinto al que íbamos a pie porque no estaba muy lejos del barrio en el que habitásemos. (Eizaguirre, Álvaro, Juan Ramón).

Mestalla es el recuerdo de mi primer partido (La memoria siempre me dice Valencia-Sabadell, 1-0, con gol de Mundo). Aquellos años en que el Valencia era el equipo al que seguíamos tal vez la mayoría de los habitantes de la que entonces era solo región. A Mestalla íbamos por una peseta. Teníamos hasta el gran aliciente del partido de Navidad en el que jugada un club extranjero (Valencia-Berna, 3-0. Y lesión de Suñer al que los tacos de un adversario hizo que brotaran hilos de sangre lo que nos hiso creer que había lesión grave, aunque al final bastaba con que le hiciera un apaño de urgencia, el doctor Ribes) En aquellos partidos los niños, cuando podíamos, acabábamos en la tribuna en la que había sillas con asiento de enea, un lujo en los estadios españoles, que eran mobiliario de muchas casas.

Mestalla incluso asustaba a los más niños porque el sonido era enorme. No ocurría lo mismo en Vallejo donde eran menos los espectadores. Mestalla fue siempre el premio, de las estrenas dominicales con las que ver el partido. (Bertolí, Itturraspe, Lelé, o Ortuzar, Iturraspe, Lecue). ¡Qué grande era el Valencia! ¡Y qué hermoso era Mestalla!.

Detalle de las obras del Nou Mestalla en la Avinguda de Corts Valencianes / José Manuel López

Libertad, hermosa palabra para todos los tiempos porque se tiene o se reclama, sueña con remodelar al recinto de toda la vida, como se dice, y ciertamente el proyecto es admirable. Creo recordar que un directivo de la época de Arturo Tuzón, el presidente que hizo del club un Lázaro, se levantó y anduvo, tuvo como compañero a un arquitecto que proyectó remodelar Mestalla, sin enormes inversiones y hacerlo pausadamente, Decía que era cosa de cambiar una grada durante el verano, una cada año y así reconstruir de manera ordenada y con tino.

Perdimos edificios como el del Banco de Valencia, por poner un ejemplo, y vamos camino de perder Mestalla que todavía es edificio singular y no sé si BIC. Libertad sueña con recuperar la historia, pero desgraciadamente, la hemos perdido. (Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza o Mañó, Fuertes, Badenes, Buqué y Seguí, 3-0 final de Copa al Barça

Lo peor no es perder Mestalla. Es que nos hemos quedado sin el club. El final no es que suframos un tremendo golpe sentimental, sino que el actual propietario hará el gran negocio, y se le consiente, con las parcelas del Nou Mestalla y las del Vell. Y además, la SAD Valencia Club de Fútbol estará en la ruina porque las obras del campo las cargaran en la columna de gastos a justificar. Y quedarán pendientes los préstamos que se han pedido para las obras. Me sumo a los deseos de Libertad VCF porque a mi edad aún tengo ánimos para los sueños imposibles.

Posdata. No hay encuentro de Liga Villarreal-Barcelona en Miami. El 16 de noviembre está anunciado el partido de la NFL ese futbol usaco, que no es futbol ni rugby, entre los Miami Dolphins y los Washinton Commanders. Se juega en el estadio Santiago Bernabéu.