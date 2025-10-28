La foto de una metamorfosis social

La influencer Roro. / Levante-EMV

Reconozco mi afición a observar las tendencias y culturas sociales que pueden matizar un momento determinado, un lugar o, simplemente, a un conjunto de personas definidas por ciertas identidades o el sentimiento de pertenencia a un grupo. Sabemos que la sociedad es un organismo vivo que transita por el espacio y el tiempo en constante evolución, su bandera es el progreso.

Últimamente, alertada por algunos comportamientos cercanos, he parado en el segmento más joven. Al hacerlo, me ha resultado inevitable viajar a través de la vereda de la nostalgia hasta ese lugar donde guardas los recuerdos de otro tiempo. Veo a una adolescente embelesada con algunos grupos de música y películas cuyos protagonistas le sirvieron para fabricar ídolos; leyendo la Súper Pop o colgando un póster de David Bowie en la habitación. Parece que necesitaba recordarlo para poder comparar en la búsqueda de similitudes o diferencias entre esas simpatías y las actuales. No porque crea que aquella época pasada sea mejor que la actual, sino para intentar comprender cómo son los ascendientes que, desde el cosmos virtual, influyen en la formación de la personalidad de los jóvenes de hoy.

Todo viene a colación de una anécdota. Hace unos días, dos adolescentes cercanos se encuentran por casualidad con Roro y su novio, Pablo, en un conocido centro comercial de València. Consiguen hacerse una foto con ellos y me lo cuentan entusiasmados. Roro es una influencer, del estilo tradewife, con millones de seguidores en las redes sociales y gancho en este segmento social. Sus publicaciones son, básicamente, videos en los que cocina con esmero para Pablo y mucho contenido publicitario. La pregunta es quién o qué se encuentra detrás de todo esto. Uno de los aspectos más llamativo que extraigo de la conversación con los adolescentes es el hecho de que no consideran que este perfil sea machista, porque “Roro elige libremente cocinar para Pablo, nadie la obliga”. Vale, lo entiendo: la sombra de una idea adulterada de la libertad planea sobre este nuevo mundo.

No hay duda de que parte de la metamorfosis social se está gestando en internet, especialmente, desde las redes sociales. Un fenómeno al que conviene prestar atención antes de que sea tarde. Sobre todo, porque los valores que, en algunos casos, inculcan estos “nuevos héroes” desde el ciberespacio son los mismos que sirven de alimento a la ola reaccionaria.