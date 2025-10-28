Color para apaciguar el trauma

El mural de Pedro Mecinas en l'Horta Sud. / PM

Como suele decirse: "Qué rápido pasa el tiempo". Y es verdad, pero una cosa es el tiempo físico -los minutos- y otra muy diferente es lo que llamamos el tiempo relativo. Lo que sucedió hace ahora justo un año sigue muy presente en todxs nosotrxs.

Existe un denominador común en todxs lxs que lo hemos vivido, un 'algo' difícil de explicar, que ha quedado muy dentro de todxs nosotrxs. Y para los que perdieron a algún familiar estará presente de por vida. La dana me ha hecho comprender el significado de la palabra 'trauma': "Choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente".

Me doy cuenta del trauma cuando noto ese 'algo', cuando voy paseando por una calle y veo restos de barro en una tapia o cuando salgo en bicicleta por la huerta y veo montones de basura que a nadie parece importarle. Muchas veces, siento ese 'algo' sin necesidad de ver nada, simplemente me viene a la mente.

Este texto no pretende ser una crítica, pues cada uno hace lo que puede, pero sí opino -al igual que muchos- que algo más se podría hacer; da la sensación de que algo ha cambiado en el paisaje de L'Horta Sud y que ya no va a volver a ser la que era antes.

La teoría Gestalt sobre cómo percibimos colores y formas como un todo, así como visiones más profundas y románticas como la del pintor Mark Rothko, que afirmaba que "el color apela directamente a las emociones más profundas", se hicieron totalmente presentes y palpables después de la inundación. Cuando pinté el primer cardo en una de las zonas devastadas, me di cuenta de todos estos aspectos y de que, además, los colores puestos sobre aquel contexto conectaban directamente con las emociones de las personas, que lo hacían suyo al obtener un poco de esperanza en medio de tanto marrón, dolor y tristeza.

Mural del aertista urbano Pedro Mecinas. / PM

Toda esa pátina marrón todavía se puede palpar en los municipios afectados, por eso creo que el arte es un buen vehículo para transmitir mensajes positivos. Por ello quise regalar un mural que reflejase todo esto, pero sin recurrir a símbolos que se han creado a partir de la dana, como botas o escobas que, a mi parecer, ya no nos hace bien recordar.

Puede que esta clase de símbolos sean más adecuados para lugares donde no llegó el agua, para recordar y no olvidar ya que, como suele pasar cuando no se ha vivido algo en primera persona, el recuerdo se disipa.

Con este mural se pretende que para todxs aquellxs que siguen con esas imágenes en su retina y siguen, como yo, con ese 'algo', con ese trauma, conviviendo día a día con todo lo que ha pasado, ayude a trascender al menos un poco ese dolor, por eso he aplicado colores vivos y palabras positivas surgidas durante aquellos días. Sin duda, la dana nos ha marcado a todos, quisiera quedarme con todos esos sentimientos positivos y humanos que han aflorado y que nos han mantenido juntos."