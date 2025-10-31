Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Josep L. Pitarch

Josep L. Pitarch

València

Funeral laic i d'Estat per les víctimes de la dana

Els valencians i les valencianes, quan toque, sabrem destriar el gra de la palla.

El funeral laic d’Estat per l’aniversari de la tragèdia de la Dana, al qual han assistit la major part de les famílies afectades i les autoritats de les respectives poblacions, no podia haver tingut un invitat més patètic i inoportú que Mazon. Aquest continua sense acceptar la responsabilitat en la tragèdia, malgrat que la instrucció judicial presumeix el contrari, així com els periodistes i opinadors de totes les tertúlies televisives. Mazon, repudiat per la majoria absoluta de la societat valenciana (el 75% segons les enquestes) i especialment per les famílies afectades per la desgràcia, que havien expressat la seua voluntat de no veure`l en el funeral ni enlloc, es presentà en l’acte tot sol però impasible el ademan. En el funeral no podia tindre cabuda qui no va saber estar en el lloc que li corresponia aquella tràgica vesprada i no deuria estar-hi mai, en cap acte similar. Feixóo, que no se sap si continuarà avalant Mazon després d’haver estat testimoni de la repulsa general, amb la seua confusa presència afegí un greuge que els valencians i valencianes no oblidarem. La irresponsabilitat de les seues conductes els arrossegarà tota la vida.

En el funeral, doncs, se sentiren crits de repulsa, que Mazon se’ls podia haver evitat si haguera tingut més vergonya i un poc de sensibilitat per a evitar a les famílies el disgust que els produïa la seua presència: “President a Picassent”, “Mazon dimissió”, li cridsren i cride, vaja on vaja. Per això sembla impossible, però és veritat, la cobertura que segueix donant-li Feixóo que en realitat el blanqueja. Feixóo, el PP, no saben on s’han posat emparant Mazon i és d’esperar que Feixóo haurà entès el problema que té després d’haver estat testimoni de la repulsa manifestada pels assistents a l’acte. Les famílies es sentiren maltractades i en la falta de respecte i d’empatia vers aquestes no sols estava Mazon, sinó Feixóo i el PP. I tot és tan indignant que la mateixa televisió autonòmica ‘A Punt, uns dies abans del funeral, durant la manifestació contra Mazon, la 12ª, que se celebrava a València, en lloc de donar cobertura, com feren altres televisions, passà una correguda de bous, tan intempestiva que tothomho considerà una falta de respecte absolut i un obsequi al partit Vox que, precisament, és l’únic que no ha assistit al funeral d’Estat. Els valencians i les valencianes, quan toque, sabrem destriar el gra de la palla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents