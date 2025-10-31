Opinión
Funeral laic i d'Estat per les víctimes de la dana
Els valencians i les valencianes, quan toque, sabrem destriar el gra de la palla.
El funeral laic d’Estat per l’aniversari de la tragèdia de la Dana, al qual han assistit la major part de les famílies afectades i les autoritats de les respectives poblacions, no podia haver tingut un invitat més patètic i inoportú que Mazon. Aquest continua sense acceptar la responsabilitat en la tragèdia, malgrat que la instrucció judicial presumeix el contrari, així com els periodistes i opinadors de totes les tertúlies televisives. Mazon, repudiat per la majoria absoluta de la societat valenciana (el 75% segons les enquestes) i especialment per les famílies afectades per la desgràcia, que havien expressat la seua voluntat de no veure`l en el funeral ni enlloc, es presentà en l’acte tot sol però impasible el ademan. En el funeral no podia tindre cabuda qui no va saber estar en el lloc que li corresponia aquella tràgica vesprada i no deuria estar-hi mai, en cap acte similar. Feixóo, que no se sap si continuarà avalant Mazon després d’haver estat testimoni de la repulsa general, amb la seua confusa presència afegí un greuge que els valencians i valencianes no oblidarem. La irresponsabilitat de les seues conductes els arrossegarà tota la vida.
En el funeral, doncs, se sentiren crits de repulsa, que Mazon se’ls podia haver evitat si haguera tingut més vergonya i un poc de sensibilitat per a evitar a les famílies el disgust que els produïa la seua presència: “President a Picassent”, “Mazon dimissió”, li cridsren i cride, vaja on vaja. Per això sembla impossible, però és veritat, la cobertura que segueix donant-li Feixóo que en realitat el blanqueja. Feixóo, el PP, no saben on s’han posat emparant Mazon i és d’esperar que Feixóo haurà entès el problema que té després d’haver estat testimoni de la repulsa manifestada pels assistents a l’acte. Les famílies es sentiren maltractades i en la falta de respecte i d’empatia vers aquestes no sols estava Mazon, sinó Feixóo i el PP. I tot és tan indignant que la mateixa televisió autonòmica ‘A Punt, uns dies abans del funeral, durant la manifestació contra Mazon, la 12ª, que se celebrava a València, en lloc de donar cobertura, com feren altres televisions, passà una correguda de bous, tan intempestiva que tothomho considerà una falta de respecte absolut i un obsequi al partit Vox que, precisament, és l’únic que no ha assistit al funeral d’Estat. Els valencians i les valencianes, quan toque, sabrem destriar el gra de la palla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Mazón anuncia una comparecencia pero descarta dimitir
- Vuelos baratos a Italia: Volotea unirá Valencia con una joya histórica italiana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Cooperativas a Mazón: 'Nosotros sí sabemos dónde estábamos el día de la dana
- Johnny Depp dona 65.000 euros a una sociedad musical de l'Horta afectada por la dana