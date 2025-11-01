Justicia, verdad, reparación y... esperanza

Carlos Mazón durante el funeral de Estado / Germán Caballero

Justicia, verdad y reparación. Esta es la trilogía que resuena en todos los rincones de la provincia de Valencia. Especialmente en los municipios que más sufrieron el azote de la dana. Siendo fundamentales, necesitamos incorporar, con intensidad y alto voltaje, uno más. La idea de esperanza. Una esperanza fundamentada en la credibilidad y la reconstrucción de la confianza erosionada por toneladas de un barro que no brota de los barrancos sino de los despachos. En el último pleno de la Diputación sucedió algo que merece la pena destacar. La sinceridad. Tal vez sin premeditación y desde la espontaneidad más desinhibida, hubo un momento de sinceridad. Quizá la causara esa actitud que otorga el poder cuando confundes su significado en democracia. El presidente proclamó sin rubor alguno que viajó a Ontinyent a “enamorar por dinero” a la fuerza política que le dio y le mantiene en el cargo, Ens Uneix. La otra parte contratante ya había explicitado en la televisión pública que se habían “casado por dinero” . La misma parte contratante afirmó en este pleno que cuando ellos se presenten en dos municipios que estaban siendo objeto de un debate, “las ayudas les llegarán” . Tal cual. Alto y claro. Fue en ese preciso instante cuando el espíritu de Rus entró por la puerta y tomó asiento en el Salón de Plenos. Fue como regresar a ese feudalismo tardío de los años más infames vividos en la institución provincial. Asoma sin filtros la arbitrariedad, el partidismo y, consecuentemente, el desprecio a todos aquellos ayuntamientos que son marginados por el pacto de gobierno existente. Cada decisión tomada con las cartas marcadas, en el fondo, está castigando a las ciudadanías. ¿Acaso no valen todas las personas lo mismo?.

Las pruebas de esta infamia admiten pocas dudas. Solo hay que escuchar lo que verbalizaron sin pestañear sus protagonistas. No hace falta ni valorar, solo escuchar.

Por contra, enmudecieron cuando solicitamos conocer la gestión del servicio de teleasistencia el día de la tragedia. Sobre la infrautilización de su potencial de aviso en caso de emergencia, un escueto “nos hemos enterado por la petición del juzgado” . Los tribunales ya decidirán -no es nuestro trabajo- pero lo bien cierto es que todo parece indicar que los más vulnerables no fueron advertidos por un servicio de la Diputación que pudo haberlo hecho. Lo mínimo que podemos pedir es que se revise su funcionamiento para mejorar ante casos parecidos en el futuro. Demasiado pedir ante un gobierno que se siente infalible y no admite jamás error alguno. Hemos cursado la petición de un pleno monográfico sobnecesre este asunto y no les quedará otra que convocarlo de acuerdo con el Reglamento. Como aquella vez que forzamos la convocatoria de una sesión monográfica sobre salud mental y rechazaron invitar a expertos y aprobar un plan para la zona de la Dana. Hoy sabemos que el tsunami silencioso de este drama sigue avanzando inmisericorde. Pero algunos van de sobrados.

Necesitamos una nueva agenda política que supere definitivamente un modelo basado en la inexistencia de modelo. Cuando demasiadas cosas responden a la arbitrariedad, el capricho y el sesgo partidista, el modelo ha saltado por la ventana. Los socialistas trabajamos para devolverle a las instituciones el sentido que nunca debieron perder. La ecuanimidad y la transperancia de sus decisiones. Cuando pedimos una estrategia de provincia lo hacemos porque necesitamos saber de qué vivirán nuestros hijos e hijas. Cómo nos preparamos para afrontar la transición energética, la implementación de la Agenda 2030 o el reto demográfico en un provincia dual. Una estrategia que afronte con garantías, en un contexto global muy complejo, las grandes transformaciones que asoman en el ámbito tecnológico y laboral.

Cómo encaramos la redimensión de los servicios públicos y los grandes pilares del estado del bienestar en una provincia que necesita más sanitarios, profesores, trabajadores sociales, más dotaciones y equipamientos culturales y artísticos. Una provincia que necesita engendrar estrategias metropolitanas para afrontar los graves problemas de la movilidad, las propias emergencias y la gestión eficiente de muchos servicios que hoy son pasto de miradas torpes y cortoplacistas. Una provincia que debe desplegar todo su potencial con diversos nodos de desarrollo de acuerdo con la diversidad de sus comarcas. Todo esto debemos hacerlo desde la concertación y el diálogo social. Ese que la ultraderecha – que ya ha vampirizado al PP- desprecia y golpea desde los presupuestos de la Generalitat. En un video reciente, pagado por todos, el presidente de la Diputación proclamaba que esta institución es la de todos los municipios. Ese es su gran error. Su profundo error de concepto y de modelo. No necesitamos madrastras que regalan y castigan.

Necesitamos un espacio de cohesión y coordinación intermunicipal ecuánime. Desde esas coordenadas reconstruiremos el modelo que reiniciamos en 2015 hasta el 2023. Cuando el actual equipo de gobierno desprecia gestionar con equidad y poner las luces largas, evidencia que su idea de la sociedad y del territorio no nos llevará muy lejos. El año pasado, mi grupo tuvo la altura de miras de aprobar un presupuesto cambiando el inicialmente presentado y motivando un criterio keynesiano en tiempos de tragedia social. Once meses después no han aprovechado el capital político que significó nuestro gesto. Hoy la Diputación depende de la extrema derecha. Puede que asome Abascal para sentarse junto a Rus. Como diría Goytisolo, no tomaremos asiento en el festín de la ignominia. Por eso apelamos a la responsabilidad de la mayoría progresista que nominalmente existe en el pleno de la institución. Ciertamente, hoy habitamos en espacios bien distintos pero ante la infamia sobrevenida y lo insoportable del momento, debemos reflexionar todos, mover ficha y cambiar las piezas del tablero. Game over para las derechas. Ens Uneix no puede ser la ortopedia que sostiene al Presidente que tapa y blanquea a Mazón. La esperanza solo se conjuga echándolos.