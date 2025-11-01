La newsletter de Joan-Carles Martí: Últimos minutos

La expresión “minutos de la basura” se utiliza sobre todo en baloncesto y hace referencia a los instantes finales de un partido cuando el resultado ya está prácticamente decidido, cuando uno de los equipos tiene una ventaja tan grande que resulta muy poco probable que el rival pueda remontar.

Seguro que, si hoy se realizara una encuesta, los resultados superarían aquella de mayo de Levante-EMV que indicaba que ocho de cada diez valencianos reclamaban la dimisión de Mazón. Entre los dos restantes que siguen confiando en el relato de autoficción del president se encuentran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Mazón pretende seguir ganando tiempo, pero estamos en los minutos de la basura, igual que en un partido de baloncesto, porque el lunes la periodista, Maribel Vilaplana,—la colaboradora necesaria de Mazón—, declara ante la jueza de Catarroja con la obligación de decir la verdad.

Desde que Levante-EMV relevara la exclusiva que Mazón acompañó a Vilaplana al párquing tras la larga sobremesa del Ventorro, todo se ha precipitado. La jueza ha pedido el tique del párquing para saber la hora, y al mismo tiempo la exconsellera Salomé Pradas, empieza a moverse de la línea marcada por Presidencia. ¡Sálvese quién pueda!

Todo el mundo se pregunta ya cuándo dimitirá Mazón.

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí / L-EMV

No te pierdas cada semana la newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis más detallado del director del periódico. Cada sábado, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Joan-Carles Martí. Este envío se suma a los boletines diarios y semanales ya disponibles en la cabecera y a los que todos los lectores registrados pueden suscribirse desde este enlace.

Junto a la nueva newsletter, los lectores registrados pueden mantenerse al tanto de las mejores informaciones del día y del contenido temático más destacado, con los boletines de información económica, ocio, Caso Abierto, información local y comarcal o las newsletters de los dos subdirectores, Alfons García e Isabel Olmos.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir estas dos nuevas newsletter o cualquiera de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.