Opinión
Senyor Mazón, prou
No insistisca més a furgar en la ferida incommensurable de la gent que ho ha perdut tot. Oferisca un mea culpa i, abans de retirar-se, un últim sospir d’aflicció per tot el dolor que ha causat
Senyor Mazón, prou. Pare de fer com si res. Pare de fer com si no fora el responsable màxim de la tragèdia que, ara fa un any, s’endugué 229 persones. Un any, Mazón. 365 dies i nits i hores i minuts mortificant-se i repassant, una vegada i una altra, la mort dels fills, de la mare, de la neteta, dels iaios atrapats a la planta baixa, de la veïna que no vas aconseguir rescatar. Hores i minuts eterns per procurar assumir que mai més els tornaràs a abraçar ni en sentiràs els riures. Un any dantesc. I els que vindran. Temps d’absències, buits i solitaris, que vosté ha lacrat en tants cors.
M’esforce a creure que la justícia clarificarà allò que va ocórrer i el condemnarà. Però per a mi, president, molt més important encara són les persones: les que va oblidar aquell 29 d’octubre i les que, ara, s’encabota a desatendre. Fins i tot, a calumniar.
En la multitudinària manifestació de dissabte passat, mentre veia desfilar les fotografies dels parents desapareguts, les llàgrimes m’encegaven. Vosté ha plorat, president? No? Aleshores el problema no és solament que és un dirigent escabrós; és que és l’ésser més inhumà que mare ha parit. Sí? Llavors, detingue’s, senyor Mazón. Ja. Vosté també té família. Sagrada, com totes les que ha abatut. Pare i, si té la valentia de mirar cara a cara els seus propis fills, a continuació observe els qui intenten sobreviure a tant d’abatiment.
Sap que res ni ningú no l’exonerarà mai de ser, per sempre més, el monstre de fang; però, si li sorgira un bri d’humanitat, faça el favor d’alçar la cortina de falsedats darrere la qual es refugia, de presentar-se sense el somriure que du tatuat als llavis i d’explicar els secrets, silencis, mentides i pactes que porta mesos alimentant. Deixe de buscar protecció política, periodística o de qualsevol altra índole i demane perdó.
No insistisca més a furgar en la ferida incommensurable de la gent que ho ha perdut tot. Oferisca un mea culpa i, abans de retirar-se, un últim sospir d’aflicció per tot el dolor que ha causat. Per aquell 29 d’octubre de 2024, quan vosté, en lloc de salvar-nos els éssers estimats, va preferir tripular la mort i la desesperança pels carrers de les nostres vides.
