Lo que jamás deberíamos olvidar de la dana

Tramo final del barranco del Poyo, después de la pista de Silla, con vechículos destrozados en su cauce. / Axel Álvarez Amorós

En muchos ámbitos se aconseja tomar distancia de un acontecimiento para ser justo en nuestros análisis y consideraciones. Algo me ha pasado con el primer aniversario de la dana. El artículo, El día 366 el más importante, de Alfons García en este mismo medio, invita a caer en la cuenta que este hecho no puede ponerse en un cajón y que hay muchas preguntas por responder. ¿Por qué hacerlo? Esas 237 personas que fallecieron tenían una historia, anhelos y sueños que se vieron truncadas por la tragedia. Preguntémonos más allá de los medios y de los partidos, porque la verdad no sólo la pueden expresar los periódicos y los cuarteles políticos, sino que la ciudadanía tiene una obligación moral de desentrañar la verdad por encima de cualquier interés.

El presidente de la Generalitat tendría que haber dejado el cargo al día siguiente. Si mueren en tu tierra más de doscientas personas tú tienes que dimitir, sí o sí. ¿Cómo es posible que estuviese en el Ventorro cuando en Chiva se estaba ahogando gente desde medio día? ¿Qué pasó ahí? Puede que Mazón no esté preparado, que se un inútil, pero sabemos que él no tenía que avisar de la alarma, sino que son unos técnicos que deben llamar a su gente y a su vez avisar al presidente. ¿Le llegó alguna información antes de la reunión del CECOPI? Si no le llegó, ¿quién fue el responsable de decírselo y no se le dijo? Y si se lo dijeron, ¿por qué no tomó la decisión del famoso envío de la alerta? La tragedia de Mazón es que no tiene ninguna credibilidad y todas las respuestas a las preguntas anteriores llevan a la dimisión irrevocable de Mazón. Lo que no deberíamos olvidar de la Dana es por qué los partidos asumen estrategias suicidas. Cada vez que sale el president con esa cara compungida y de cordero degollado le quita miles de votos a Feijoo y se cava su propia tumba. Mazón es un cadáver, pero no es un cínico. Esta es la gran distinción con Sánchez. Éste es un mentiroso compulsivo sin escrúpulo alguno donde nada le afecta porque no se ve afectado por nada ni nadie. Por cierto ¿quién se encargó de paralizar la presencia de miles de militares y funcionarios del Estado en las zonas de la dana? Y si lo hicieron, ¿por qué y con qué objetivo?

¿Y Pedro Sánchez? Su huida de Paiporta reflejó la pasta de la que está hecho. Huyó. Y todavía días después en la comparecencia de la vergüenza, nos hacía ver que estaba bien, cuando el jefe del Estado se quedó ahí, aguantando la indignación a pie de calle y barro. Ese “Si necesitan ayuda que la pidan…”, le perseguirá toda la vida. El día de la dana estaba en la India y Teresa Rivera en Bruselas sin agenda concreta. ¿Qué pasó con los organismos de las conferencias hídricas? ¿Qué dijeron? ¿Negaron información? ¿Por qué se producen desmentidos y versiones nuevas en las diferentes comparecencias judiciales? Y en los últimos 7 años ¿qué inversiones se han llevado en los barrancos afectados? ¿Por qué el 90% de los muertos, 200 personas, murieron por las inundaciones de la cuenca del Poyo cuando en 2021 se anuló la obra que estaba proyectada por 220 millones de euros para evitar inundaciones? ¿Dónde están los responsables? ¿Y la AEMET no tiene nada que decir? ¿Todos callaron y no compartieron información? ¿Todo falló? ¿De todo este tinglado el único responsable es Mazón? ¿Sí, seguro? El tiempo y la justicia pondrá a cada cual en su sitio. Recordemos el evangelio: “Porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente”. Que Mazón, Sánchez y otros tomen nota.