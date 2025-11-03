Opinión
La dimisión de Mazón ha sido una buena decisión
Així, sense cap mena de rubor ni de vergonya, ni de dignitat, el president del PP, Alberto Núñez, ha afirmat que la dimissió de Mazon, era una "buena decisión", I ¿per què ara sí que és "buena decisión" i fa un any no ho era? ¿Per què, després de la mala gestió de la Dana per part del president de la Generalitat, la dimissió de Mazon no era contemplada mai com "una buena decisión". I des del PP han allargat aquesta opereta un any i uns dies.
Hem perdut un any, des del 29 d'octubre de 2024 i el govern valencià, del primer a l'últim dels consellers, només han fet que abocar cabassos de mentides sobre la cutadania (i particularment sobre els familiars de les víctimes), fent, amb les seues falsedats, un mal immens als familiars de les víctimes. I mentrestant, el PP del senyor Feijóo (mirant cap a un altre costat), ha prorrogat el govern de senyor Mazon durant un any, una persona que no va estar on havia d'haver estat.
L'ètica i l'honestedat haurien de ser la brúixula de la política. Però no ha estat així en el cas del govern valencià. Ha estat la força de la gent i d'una manera especial dels familiars de les víctimes del 29 d'octubre, les que han pressionat, amb les seues concentracions, aquesta dimissió tan esperada i tan desitjada.
Però no ens enganyem: el poble té una força per presionar i mobilitzar la gent, però la dimissió de Mazon no ha estat una dimissió lliure i volguda per ell, que hauria aguantat fins el 2027. Ha estat una destitució (com en el cas del senyor Camps el 2011), per part del senyor Feijóo. Ho hem vist durant un any. Mobilitzacions, protestes, fins al punt que el senyor Mazon no podía eixir al carrer. Però el senyor Feijóo, si no el recolzava, almenys el tolerava i li permetia que continuara al Palau de la Generalitat. És la incoherència i la manca de honestedat i de principis. Si abans deien blanc (recolzant el senyor president del PP al senyor Mazon), ara diuen negre, i el senor Feijóo ()ja era hora li ha demanat que se'n vaja. Si hui "la dimisión de Mazon ha sido una buena decisión", ¿perquè ha allargat el senyor Feijóo aquest govern i no ha destituït abans el senyor Mazon?. Perquè es tracta d'una destitució, no d0una dimissió.
El senyor Feijóo segueix les paraules del gran Groucho Marx: "Aquests són els meus principis. Si no li agraden, en tinc uns altres". I no tenen cap vergonya en fer això. Quina diferencia amb el que deia Jesús: "Quan dieu sí, que siga sí; quan dieu no, no" (Mt 5:37)
