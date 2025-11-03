Carlos Mazón anuncia su dimisión este lunes / Francisco Calabuig

En política hay muchas formas de hacer el ridículo, pero pocas de que esa actuación sea memorable, este lunes 3-11 sobre las 09 horas hubo una que será inolvidable. La peor victima de la dana del 29-O se presentó ante los valencianos y el resto de la península, para lamerse las heridas en público. Perdió la oportunidad de ser elegante, o al menos sincero. Seguimos sin saber qué hizo o que no, el día de las fatídicas inundaciones, sobre las aproximadamente cinco horas sin explicar (no son de menester detalles) algunas de ellas en un reservado.

Él, que está muy dolido, no parece importarle arrastrar a los pies de los caballos a su familia (a la que puedo comprender), a su tertuliana, a su gobierno y a su partido. Al que le sangran las heridas del alma, no le importa esperar al minuto 5 de su intervención para citar a los 229 muertos valencianos y es natural porque, a diferencia de lo que a él le ocurre, estas personas ya no sufren. Disculpadme el exabrupto però… xe que s’en vaja a fer-la mà. La veritat la te per encetar.

El fallido Basset y Ramos que nos llora amargamente, hizo un balance de los logros de su presidencia, la peor hasta ahora en la Generalitat difícilmente superable. Y se atreve a decir que quien se entregó a los brazos de la ultraderecha es hacedor de pactos y ententes sociales. Sin sonrojo se levantó como defensor de los valencianos ante el infame gobierno central. No sonrió porque asistía a su no sabemos aún que, pues la palabra dimisión no salió de su boca y voz tiene porque meritó a cantante. No se si cuando usted lea esta opinión habrá o no dimitido.

Hay algunos políticos que con su oportunista actitud arrastran a sus partidos, y con ellos a la nación hacia derroteros que de otro modo tal vez no se hubieran transitado. A este president le debe el PP el honor de pactar anticipadamente con VOX (que le agradece sus servicios) señalando el camino al resto de correligionarios, comenzando a socavar la imagen moderada de Núñez Feijoo marcándole un paso que él no había dado. Abrió la veda para que Ayuso no tomase en serio a su líder partidista.

Es este señor el que con sus múltiples versiones sobre que hizo; su falta de asumir responsabilidades; su ineptitud para recuperar las zonas afectadas; su (sospechamos) rebeldía a aceptar lo inevitable, el que ha deteriorado de manera grave la autoridad de su líder y con él han mermado las posibilidades de vencer a Sánchez en unas (muy) próximas elecciones. Tiene suerte el PP de que el PSPV tampoco pasa por un gran momento y que les costará mucho esfuerzo y acierto para ganar las elecciones autonómicas, porque de otro modo la izquierda arrasaría aquí como hace tiempo que no pasa.

Sigo indignado por la comparecencia del Molt Honorable, no sé si ha dimitido o no, pero si se que nos ha tomado (a todos sin excepción) por cortos de entendederas. Tenía la esperanza de que hoy este hombre sería serio y haría honor al cargo que ocupa, pero no, para nada. No ha llegado ante el atril llorado de casa. Tuvimos un gobernante con el mismo nombre, por aquél fuimos a una guerra que pagamos cara los valencianos y románticamente aún reivindicamos, pero este no es Archiduque ni goza del mínimo favor del pueblo que aquél sí gozó (al menos en parte). Algunos héroes de aquella contienda pasaron a la historia, este lamentablemente también entrará en la historia, será inolvidable para los valencianos.