En la tele de la infancia a veces las películas de la noche aparecían con dos rombos (no apto para menores) y el mensaje “inspirado en hechos reales”, y entonces el interés se despertaba más. Significaba que había sangre o sexo, o ambos, y que la trama no era producto de la imaginación de unos guionistas, sino de la vida misma. En la imaginación todo cabe, lo posible y lo imposible. Inspirado en hechos reales significaba que esa historia era más que posible: había pasado. Y por tanto podía sucederte a ti. Hay algo de esos mismos componentes en el interés creciente en la literatura de la no ficción, que no es tan nueva. Lo mismo podría decirse de la pujanza del ‘true crime’. ¿Es A sangre fría un ‘true crime’? ¿O El adversario? En esencia, sí. El esqueleto de ambas son crímenes reales de gran resonancia. La base son reportajes de investigación periodística. El ropaje es la literatura, la capacidad de convertir a los personajes en seres humanos y dotar de alma a los escenarios.

En esa tradición está Florence Aubenas, conocida sobre todo porque trabajó en un batallón de limpieza en Normandia (lo real) para plasmar la precariedad de esas vidas. Ahora vuelve con El desconocido de correos, en la que se acerca más a los títulos referenciales de Capote y su amigo (de Aubenas) Carrère, porque recrea un asesinato, el de una mujer en 2008 en una pequeña ciudad industrial francesa en declive. Un crimen también de gran atractivo popular y con sospechosos llamativos. La investigación de varios años es la que sostiene la entrada psicológica en esa ciudad y en los personajes secundarios: el exmarido, el ‘nuevo’, el actor mendigo, los amigos del sospechoso, las amigas de la muerta, el desconocido… En ese paisaje respira una Francia en decadencia que hoy es real en las páginas de política.

Hasta aquí los sucesos impactantes. No sé quien dijo que el periodismo dio en el siglo XX sangre fresca a la literatura. Quizá se trata solo de que los canales de conexión entre ambos afluyentes de la escritura son anchos y caudalosos. El Premio Nacional de Literatura lo acaba de ganar un periodista con un libro de no ficción, como todos los suyos. Pero Paco Cerdà transita una línea diferente a la que dio fama a eso que apodaron ‘nuevo periodismo’. Lo suyo es la coralidad olvidada, la masa que hace la Historia (¿se puede escribir aún masa sin ir a la prisión?). Por eso le gustan los libros de Joseph Mitchell, que con tanta pasión recomienda. En la taberna de Paco hay mucha vida. En esos seres al margen que casi nunca tienen nombre en la literatura está la esencia de Presentes y de toda la obra de Cerdà. En Presentes el McGuffin es un episodio tan espectacular (y enterrado y olvidado) como el desentierro en Alicante de los huesos de José Antonio y su romería hasta Cuelgamuros. Uno no puede dejar de pensar que este presente tan espectacular que la riada nos ha dejado tendrá que ser rescatado del olvido por la literatura algún día. Así es la Historia.