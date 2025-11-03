La newsletter de Albert Sáez: ¿Por qué Feijóo quiere imponer a María José Catalá?

Tal y como se está resolviendo la salida de Carlos Mazón, crece la sensación de que el quietismo de Alberto Núñez Feijóo durante este año no era por otra cosa que porque no sabía cómo resolver la sucesión. Pero el tiempo apremia, las sucesivas exclusivas del diario Levante han cambiado la versión sobre lo que aconteció aquella tarde del 29-O por parte de dos testigos clave: Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente, y Salomé Pradas, la consejera al mando orgánico de la emergencia. Con esta doble pinza atenazándolo, Mazón ha tirado la toalla, compungido también por el desprecio de los familiares de las víctimas. De manera que este fin de semana se han precipitado las cosas desde una reunión del viernes de la cúpula del PP de la Comunitat Valenciana, también adelantada por Levante. Mazón hablará este lunes, previsiblemente antes de que Vilaplana declare ante la juez de Catarroja. Lo que dirá solo lo sabe Núñez Feijóo.

La resolución de esta crisis ha puesto en evidencia que en España, las tensiones centro-periferia no son patrimonio de los nacionalismos. El PP de la Comunitat Valenciana ha sido en el pasado uno de los puntales del conjunto del Partido Popular junto con Galicia. La corrupción lo devoró y lo convirtió en un nido de serpientes capaces de matarse unas a otras para salvarse. Feijóo contempló ese espectáculo sumando mayorías absolutas en Galicia y comentando la jugada con Esteban González Pons, su referencia en Valencia. La candidatura de Mazón ya se fraguó por incomparecencia de Feijóo y el pacto con Vox se hizo contra su voluntad. De manera que la salida de Mazón la contempla el líder nacional del PP como una oportunidad de imponerse y de ahí su propuesta de encumbrar a María José Catalá pese a que ella no está interesada en la maniobra y a que el mejor activo hoy por hoy del PP en aquellas latitudes es Vicent Mompó, presidente de la Diputación, y antagonista de Mazón desde el minuto uno cuando pronunció en el Cecopi (donde no tenía la obligación de estar) la famosa frase: "lanzad la alerta de una puta vez". Pero claro el punto de vista de Madrid, expresado este domingo por uno de sus diarios es que el PP de Valencia pretende "imponer" al sucesor de Mazón. Acertaron con el verbo pero fallaron con el sujeto. ¿Quién debe decidir el sucesor de Mazón sino el el PP valenciano? Y así con todo.