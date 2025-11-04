Opinión
À Punt
El nou Consell rector anuncia que despatxa sis dels dotze lingüistes i que degrada Victòria Roselló, la cap de Meteorologia. No podem permetre un altre Canal 9 i punt.
El valencià de la Safor de Xelo Miralles en l'Informatiu de Canal 9 va atorgar credibilitat a la nova televisió valenciana. Els minuts finals, dedicats a la informació meteorològica, provocaren més d'un somriure per l'ús del terme, inexacte però nostrat, de L'oratge. L'altra gran aposta de la televisió valenciana fou sense cap dubte el doblatge, en especial dels dibuixos animats que marcaren generacions: primer, 'Les tortugues ninja' i després 'La bola de drac'.
La deriva en continguts, programes coents que serien risibles si no hagueren costat milionades de l'erari públic, la manipulació en la selecció de les notícies i l'ús ridícul del valencià (per la quantitat i la qualitat) provocaren la frase de «Tenim la televisió que ens mereixem» una desafectació tan gran com la quantitat de personal col·locat a dit. Amb tot, l'apagada de Canal 9 ens deixà òrfens.
Quan, amb una imatge i un nom renovat, obria de nou la televisió valenciana ho feia en un ambient esperançat, però poc. Les dificultats econòmiques llastaren des d'un principi les aspiracions del Consell rector i de la mateixa plantilla de professionals que sabien que les regles del joc havien canviat. Hui la informació ens arriba per mil canals (en especial les xarxes socials) i l'entreteniment a la carta que oferixen les grans plataformes és la competència més ferotge que s'ha vist mai. L'única oportunitat per a un mitjà com À Punt és l'aposta per la informació rigorosa, atenent les notícies locals, però sense oblidar l'orde mundial i fer-ho en valencià; amb la llengua més digna possible, amb una fonètica que respectara les diferents variants de la nostra llengua sense oblidar la funció d'un registre estàndard. El treball dels lingüistes d'À Punt i dels contractats per les productores externes ha permés que el valencià del canal siga tot això: exemple i reconeixement, una llengua que fa goig de sentir.
El programa que sempre ha batut rècords d'audiència, el que hem buscat per a saber si per fi plouria o pararia de ploure ha sigut L'oratge. Clau en moments de catàstrofe: el 29 d'octubre passat els corresponsals en les zones afectades literalment es jugaren la pell i des de primera hora del matí ens donaren tota la informació que tenien mentre demanaven prudència. El nou Consell rector anuncia que despatxa sis dels dotze lingüistes i que degrada Victòria Roselló, la cap de Meteorologia. No podem permetre un altre Canal 9 i punt.
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- Dos periodistas de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena
- La operación salida de Mazón y la jugada a tres bandas: Catalá, Pérez Llorca y Mompó en los puestos clave
- Arrollamiento en la línea de metro en Alginet
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- Luz verde al nuevo acceso de la V-30 a la A-3 con compensaciones para Xirivella
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis