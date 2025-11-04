Valencia, laboratorio de un PP en busca de equilibrio

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al expresident Carlos Mazón durante el Congreso Nacional del PP. / José Luis Roca / EPC

La dimisión de Carlos Mazón ha abierto en la Comunitat Valenciana un escenario tan incierto como revelador. Lo que parecía un relevo ordenado dentro del Partido Popular ha evidenciado, en apenas unos días, las tensiones internas que recorren la formación conservadora desde Génova hasta el último comité local. La marcha de Mazón, precipitada por la gestión de la dana y por su deterioro político, deja al PP valenciano sin liderazgo claro y al frente de un Consell más débil, tras la marcha de Vox del gobierno valenciano.

El nombre de Juan Francisco Pérez Llorca suena con fuerza como posible sucesor. Es un dirigente experimentado, bien considerado por las direcciones provinciales y, sobre todo, aceptable para Madrid. Su perfil técnico y su tono discreto encajan con la idea de una “transición tranquila” que Feijóo necesita para proyectar estabilidad. Pero no hay que engañarse: la estabilidad, en este momento, depende menos de los gestos internos del PP que del cálculo estratégico de Vox, hoy convertido en árbitro parlamentario.

El partido de Abascal no tiene ya consellerías, pero conserva la llave de Les Corts. Puede permitir una investidura sin entrar en el gobierno —una fórmula de apoyo externo— o bloquear cualquier intento de relevo si percibe debilidad. La lógica indica que Vox preferirá mantener influencia sin asumir costes, pero la tentación de forzar un adelanto electoral también existe, sobre todo si los sondeos apuntan a un castigo limitado.

En el fondo, lo que se juega en Valencia trasciende a Mazón. La Comunitat se ha convertido en el espejo donde se reflejan las tensiones entre el PP territorial y la dirección nacional de Feijóo. Génova quiere un cierre rápido, sin ruido, antes de las elecciones en Andalucía y Castilla y León de 2026. Pero las bases del PPCV —especialmente las alicantinas, muy ligadas a Mazón— recelan de un mando impuesto desde Madrid. Si la sucesión se gestiona como un expediente burocrático, el PP puede pagar el precio de la desmovilización y la fractura interna.

Mientras tanto, el PSPV observa en silencio. Diana Morant consolida liderazgo y espera que la derecha siga mirándose el ombligo. En un contexto de fragmentación y fatiga ciudadana, cualquier error del PP puede reabrir el ciclo político en la Comunitat.

Valencia vuelve a ser, una vez más, el laboratorio donde se prueba la fórmula del poder conservador: centralización o autonomía, pacto o confrontación. Si el PP no acierta esta vez con la mezcla, el experimento puede explotar justo antes de las próximas urnas.