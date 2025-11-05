El escudo mediático, judicial y social de Peter Lim en Valencia

Todo el mundo estará de acuerdo, en que es para nota, ver cómo la alcaldesa de Valencia (y la mayoría de los concejales del consistorio), determinados juntaletras y voceros, y algún empresario, beneficien a Peter Lim (perjudicando al Valencia CF), saltándose los informes de los letrados municipales, presionando a los concejales díscolos, repartiéndose las últimas monedas de los activos que aún mantiene el club, y jaleando al local management.

Hace algunas semanas, la Audiencia Provincial de Valencia dictó un auto histórico en el que tres magistrados/as ponían de vuelta y media jurídica al juzgado de instrucción y a la fiscalía por haber archivado, sin justificar, la querella presentada por el que suscribe contra Peter Lim y todos sus adláteres en Valencia. La reprimenda firmada por estos tres magistrados/mosqueteros ha hecho mucho daño corporativo, de la misma forma que intuyo que lo normal es que ahora se vuelva a archivar, argumentando los señalados con dureza su decisión. En todo caso, esto era lo previsto (ya lo dije), y volveremos a recurrir a la Audiencia Provincial de Valencia, que supongo que mantendrá su relato jurídico, y entonces sí, abriremos el melón judicial contra Lim en Valencia.

Por todo lo expuesto, creo que es importante que los valencianos y valencianistas conozcan los delitos denunciados, las pruebas presentadas, las diligencias practicadas y, por comparación, lo que sí están haciendo los miembros de la Fiscalía de Portugal, que es investigar los mismos delitos de Peter Lim, que aquí se soslayan.

En mayo de 2024, el informe ad hoc del letrado municipal del Ayuntamiento de Valencia denuncia que la moción del pelotazo urbanístico del nuevo Mestalla era ilegal. En julio de ese mismo año, y tras una extraña reunión en el despacho del concejal de urbanismo, el pleno aprueba la misma moción. Presunta prevaricación en la que ni la fiscalía ni la agencia antifraude observaron ninguna anomalía legal.

Otro caso palmario: compra de jugadores al Benfica. Aportamos aquí y en Portugal el informe de cuentas de la SAD Benfica con todos los jugadores vendidos al Valencia CF. Rodrigo Moreno, es vendido a Meriton Capital LTD por 30 M (más 10 en variables) declarando el Benfica ingresos de 12.642.000 € y pagos a terceros de 17.358.000 €, cantidad esta, que en el caso de André Gomes es de 5.683.000 €. En Portugal se ve como delito y se investiga a Lim, y aquí, no pasa nada, nunca pasa nada, a pesar de que la sentencia del T.A.S. de mayo de 2021, no solamente condenó a Meriton por el fichaje de Rodrigo y Gomes, sino que demostró que Meriton tuvo una posición monopolística en la doble operación Benfica/Meriton y Meriton/Valencia/Benfica. Meriton cobró al Benfica el 5 % anual del importe de los fichajes de Rodrigo y Gomes. Por otra parte, Meriton dio 100 millones al Valencia CF para los fichajes de Cancelo, Rodrigo Moreno, André Gomes y Enzo Pérez. Los intereses del préstamo de Meriton ascienden a 5.268.000 euros. El Valencia CF pagó 85 millones de euros por los cuatro jugadores (más variables), el Benfica se quedó un porcentaje importante de la posterior venta de los mismos, y sólo llegaron a Lisboa 52 millones. La operación sirvió para inyectar dinero en las delicadas arcas del Benfica y en las importantes cuentas de Meriton, desvalijando al Valencia CF. Lim obligó a vender al Benfica y a comprar al Valencia CF, a los precios que él marcaba.

Todos esos detalles centraron la reunión de casi dos horas en la sede central del DCIAP de la Procuradoría General de Portugal, en la que fui desgranando cómo Peter Lim siempre tuvo la posición de fuerza: dominaba al club vendedor (SL Benfica), también al club comprador (Valencia CF), y les cobraba a los dos. Nunca he tenido una reunión con la fiscalía de Valencia (para no faltar a la verdad, mi abogado fue recibido por la fiscalía de aquí hace unos días, y los presagios no son muy esperanzadores).

Podríamos continuar con empresas como Valencia CF Asia Lted, que la junta de accionistas de la SAD aprobó cerrar en 2017, y que aún sigue operando con movimientos que la fiscalía tampoco ha investigado. O con los movimientos de dinero entre el club y las sociedades de Meriton en Hong Kong, con operaciones presuntamente no contabilizadas, y sobre las que no se ha ordenado ninguna diligencia. O sobre las operaciones con el bazar, que el Valencia CF justificó como errores en la transmisión de datos, solventados en el sistema de información inmediata con la Agencia Tributaria. O en el arreglo de balances entre el Valencia CF y el FC Barcelona por el intercambio de porteros que sirvió para amañar las cuentas de ambas sociedades. O en la aprobación de un crédito de Goldman Sachs en una junta de accionistas que nunca se celebró. O con una presidenta que no tributó ni como residente ni como no residente. O con jugadores que se regalan como Kangin Lee, sin que el Valencia CF vea un euro. O con terrenos que se venden por un tercio de su valor, sin pasar por la junta de accionistas.

Todo lo explicado no hubiera sido posible si no se hubiera dotado a Peter Lim de un escudo social, mediático y judicial en Valencia, del que ningún presidente o propietario del club ha podido hacer gala con anterioridad. Pero los valencianos y valencianistas ni olvidamos ni perdonamos. ¡Amunt Valencia!