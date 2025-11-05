'La fam d'heretar' de los amigos de Mazón

Cuando en 1918 Josep Peris Celda dio la vida a don Luis y a sus voraces sobrinos en la obra 'Per la fam d'heretar', el escritor valenciano no se inventaba nada: solo reflejaba la realidad despiadada que sucede en miles de familias cuando el aspirante a difunto ya ve la luz al final del túnel y deja algo, por escaso que sea, en el plano terrenal. Quien dice familias dice empresas, amistades y partidos políticos, y quien dice 'algo', obviamente se refiere a dinero, bienes y también poder. Cómo no. Ya se sabe que, como dice el buen refrán: 'no me digues perquè es barallen els germans, dis-me per quant'.

Portada del sainete 'Per la fam d'heretar'. / L-EMV

Un despierto e inconformista amigo mío, muy fallero y amante de los sainetes también, me indicaba con acertado paralelismo, las enormes similitudes entre el proceso de relevo del ya expresidente Carlos Mazón y las constantes elucubraciones y movimientos estratégicos de los aspirantes a heredar del pobre don Luis. Para muestra, un botón: la imagen del bochornoso acto del día 29 de octubre, aniversario de la dana, en un Palau de la Generalitat con algunos de los posibles candidatos a sustituir al dirigente alicantino con cara de compungidos pero aplaudiendo a rabiar, en primera fila, las últimas bocanadas de oxígeno del jefe del Consell. Si miran ustedes la foto, escasos alcaldes afectados por la dana estaban allí ese día. Algunos había, pero pocos. Quienes se embarraron de fango hasta las cejas pocas ganas tienen de intrigas palaciegas. Atender a los vecinos afectados, algunos todavía sin casa, sin negocio, sin coche o llorando pérdidas mucho más importantes, te coloca bastante en la realidad. La que no han tenido otros dirigentes.

Sea como sea, heredar de don Luis ha evidenciado muchas maniobras. La primera, el indisimulado intento de uno de los 'sobrinos', Vicent Mompó, quien, con el cuerpo caliente, no dudó en postularse para optar al legado del exjefe de Consell frente a las posibles aspiraciones de los familiares de Madrid. La segunda heredera, MªJosé Catalá, se enfadó airadamente porque se la excluyó del cónclave del terreno entre los tres presidentes provinciales y el otro posible hereu, el síndic en las Corts, Juanfran Pérez Llorca. No contaron con ella en el 'llibre del repartiment' y, además, estaba en Nueva York. Del primo de Finestrat qué decir: era el más allegado al finado.

'Tres forasters de Madrid'

La cuestión es que, en el fondo, nada de esto sirve para nada. Porque quien comulgue con la idea de que el PP de la Comunitat Valenciana tiene fuerza y presencia en el conjunto nacional de la formación, como si de una fuerza nacionalista se tratara, está muy equivocado. De hecho, ayer ya se apresuraron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en dejar claro quién manejará el testamento de don Luis. Ni hay autonomía, ni voces propias ni 'res de res'. Gobernar el territorio valenciano bien vale volver a hablarse y poner los números negro sobre blanco. 'Això quant val?'. Lo que me lleva a otro sainete, recomendado por el mismo amigo: 'Tres forasters de Madrid', del gran Eduardo Escalante.

En qué acabará todo, no se sabe. Cualquier final de cualquier obra de estos ilustres creadores valencianos tan estimados en los casales falleros nos serviría. Nada nuevo hay bajo el sol. Las familias de las víctimas, desgarradas, llorando en el Congreso mientras el PP continua sin aceptar su comparecencia en las Corts Valencianes. Lo relevante, para los ávidos sucesores, que han apoyado a Mazón mes tras mes y semana tras semanas en sus embustes y maltrato institucional a los afectados, es si serán ellos los designados a tocar poder. No han aprendido nada, los sobrinos de don Luis digo. O muy poco. Suerte que, con un poco más de viento a favor de las familias, entrará en escena otro gran autor valenciano, el insigne Bernat i Baldoví, que fue juez de instrucción en Catarroja, ya ven ustedes. Curiosidades de la historia. Confiemos en que él ponga el digno final a esta historia que no es de sainete sino un auténtico drama o que lo haga, en su caso, su sucesora actual en el cargo.