El valor del periodismo de proximidad

Era cuestión de tiempo que los periodistas que cavan trincheras entraran en acción. Mientras empiezan a despellejarse en Madrid, esta vez en el juicio del Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el Ayuntamiento de Riba-roja premia a Levante-EMV por la cobertura informativa de la dana. Lo he dicho varias veces en público, y cuando la ONCE también nos reconoció, junto a Las Provincias, el valor informativo en aquellos días, algo que también pasará el martes que viene, con el premio compartido de Reporteros sin Fronteras, y a final de mes en el sesenta aniversario de Cope en València.

Junto al reconocimiento de Riba-roja, también estamos de enhorabuena en Levante-EMV porque nuestro fotoperiodista Germán Caballero ha sido galardonado, justamente, con el premio de jóvenes periodistas por su serie “La dana más cruel” del Instituto de la Juventud (Injuve) de España.

La tragedia de la dana fue un momento muy difícil para el conjunto de la sociedad valenciana, pero también un tiempo de solidaridad. Desde este periódico intentamos hacer aquello que sabemos hacer mejor: escuchar, mirar a los ojos y contar lo que pasaba, con respeto y verdad. Todos estos reconocimientos no son solo para un equipo de periodistas —la mejor redacción valenciana, sin duda—, sino para toda una comunidad que no se rindió. Sobre todo, para aquellos vecinos que abrieron las puertas de casa, para los miles que ayudaron sin preguntar, y para quienes confiaron en nosotros para dar voz a lo que estaba ocurriendo.

Como decía Gabriel García Márquez, el periodismo es la mejor profesión del mundo, y lo es porque nos permite estar junto a la gente cuando más falta hace. El periodismo de máxima proximidad, como el nuestro, es mucho más que informar: es acompañar, comprender y tender la mano. En tiempos de ruido y desinformación, seguir cerca, con rigor y empatía, sigue siendo nuestra mayor recompensa.