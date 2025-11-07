Sin quitar mérito a MÁR, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid (lo cual es como decir España entera para desgracia de los presidentes del PP), D. Ayuso, que tiene en el banquillo al Fiscal general, el mejor bulo del año, el más perfecto y extendido mil veces a diestra y a siniestra, atañe al País Valencià y es hijo de la dana, que acaba de cumplir el cabo de año de esa gestión homicida que supuso 230 muertes, surgiendo con fuerza los primeros días de noviembre de 2024, y en estos mismos días de 2025 continúa, pese a desmentidos, en los púlpitos políticos.

La despedida de Mazón resultó un asco, en su línea, pero a los analistas nos dejó el “bulo de oro” como herencia y adiós, mientras que los tribunales decidan. Se fue mintiendo hasta el fin, recurriendo a las falsedades ya desmontadas por la instrucción de Catarroja y añadió: “Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos”. La dimisión diferida ha sido como lo de Franco -muy del gusto pepero desde sus padres fundadores-, estirando la tiranía contra un pueblo doliente con respiración asistida. No ha sabido ni dimitir.

El portal periodístico de transparencia Newtral salió al paso (15-XI-2024, Luis Mejía García) de un bulo con una remasterizada frase que se le atribuía a Pedro Sánchez, en referencia a la petición de recursos por parte de la Generalitat: “Si quieren ayuda, que la pidan”. Portavoces del PP como Cuca Gamarra la recordaron en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del 13 de noviembre (2024); también miembros de Vox como Abascal, mientras ministros del Gobierno respondieron diciendo que no era verdad.

Las declaraciones del Presidente en una rueda de prensa, 2-XI-2024 (un servidor la vio en directo en TVE y está en la red), donde anunciaba ayudas para los afectados, hablan de las medidas ya desplegadas y la nota de prensa de Moncloa recoge su frase textual: «Si necesita más recursos [la Generalitat], que los pida». Dentro de una intervención larga:

“Quiero reiterar a la ciudadanía lo que he trasladado al Govern y al presidente Mazón: que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida, no hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas; se prioriza cuando faltan medios, y ese no es el caso (…). Si requieren más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo y como vamos a hacer, inmediatamente, con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos”.

El 29-O 2025 hubo comparecencia del gobierno en el Congreso y tres diputados de la derecha lanzaron la famosa “cita” como arma y uno llegó a decir que después del final de Sánchez se le recordaría por una frase histórica: si necesitan ayuda que la pidan. En la misma sesión N. Feijóo dijo: mi deber es distinguir entre la verdad y la mentira. Una semana después de lanzar desde Génova que mentir no es delito (sic) a propósito de los manejos del asesor de la presidenta madrileña. Hemos esperado la dimisión de Mazón durante un año y lo hace ahora con su falaz despedida diciendo que pidieron ayuda y no se les dio. Colosal bulo. Luctuosos tiempos.