Eros Recio defiende la 'superidad' en la Conferencia de Berlín 2025

Un momento de la intervención de Eros Recio, ataviado con la bandera de la Superación, en la conferencia de Berlín. / Levante-EMV

El joven valenciano Eros Recio, como representante de Euroinclusion, ha participado en la Conferencia de Berlín 2025 dedicada en esta edición a los 'Nuevos Caminos de la Democracia: la Cultura de la Participación como instrumento de resiliencia democrática', en el edificio de Forum Allianze de la Puerta de Brandemburgo.

El tema de su intervención ha sido el cambio de paradigma sobre las personas con diversidad funcional y el impulso del concepto 'superidad' o capacidad de superación como alternativa a los antiguos términos peyorativos como discapacidad o minusvalía

Defensa de la 'superidad'

La importancia del evento es la asistencia y cooperación de varios lingüistas, encabezados por la filóloga Jeanne Hoddap, que han aportado las traducciones óptimas de la idea para los distintos idiomas europeos. De esta manera la idea de buscar un enfoque y una consideración más positiva para las personas 'superes', con lo que la 'superidad' alcanza una dimensión europea.

Eros Recio, en Berlín, con la bandera de oro, plata y bronce que representa a las personas con diversidad funcional. / Levante-EMV

Bandera oro, plata y bronce

Eros Recio lució en todas sus intervenciones la bandera internacional de oro, plata y bronce diseñada por el mismo y que fue arropada por la ONU en diciembre de 2017. A esta enseña se le conoce como la 'bandera de la Superación' o de los 'Derechos de las Personas con Discapacidad'. Sus tres colores representan a los principales tipos de discapacidad: física (oro), psíquica (plata) y sensorial (bronce?.

En la elección de los colores, Eros Recio se inspiró en los juegos paralímpicos, ya que este es el evento de superación más importante para las personas con discapacidad a nivel mundial.