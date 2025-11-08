Lecciones en tiempos de intrigas

Los clásicos son siempre la mejor compañía para entender el presente. También en el periodismo. Un veterano y respetado colega me recordaba recientemente aquella clase práctica que recibimos en la redacción cuando empezábamos. Corría septiembre de 1993, y Aznar había instado al PP valenciano a ponerse las pilas de una vez. Se convocó entonces una cumbre en el Hotel Inglés de València para consensuar quién tomaría las riendas del partido y sería el candidato a la Generalitat en 1995.

Acudieron los tres presidentes provinciales, Eduardo Zaplana, Carlos Fabra y Pedro Agramunt. La reunión continuó tras el cierre de edición, así que a la mañana siguiente salimos con que Agramunt era el elegido. Como se sabe, finalmente fue Zaplana. Por eso, el entonces jefe de Política de esta casa, el recordado Josep Torrent, nada más llegar, gritó —como se hacía en las redacciones de la época—: “¡Nos han engañado!”.

Disculpen la referencia a una intrahistoria particular, pero viene a cuento por lo que está ocurriendo estos días, marcados por versiones contrapuestas e intereses cruzados entre protagonistas y seguidores. Lo cierto es que no ha habido ningún nuevo encuentro entre los dirigentes provinciales del PPCV tras el celebrado el viernes previo a la dimisión de Mazón. Tampoco ha habido una reunión virtual entre la terna favorita para sucederle —Juanfran Pérez Llorca, María José Catalá y Vicent Mompó—. En cambio, continúa el movimiento subterráneo de los partidarios de unos y otros para ganarse la benevolencia de Génova, con el añadido del inevitable papel de Vox en la ecuación.

Por ahora, lo que sí resulta evidente es la firme defensa de la autonomía del PPCV que ha desplegado Pérez Llorca, decidido a que la dirección valenciana conserve la iniciativa. Hacía tiempo que no se veía algo así por aquí. Basta recordar la célebre escena en Ferraz, cuando Alejandro Soler, Diana Morant y Carlos Fernández Bielsa intentaban acordar una candidatura única para relevar a Ximo Puig al frente del PSPV. Hasta que entró Pedro Sánchez, posó la mano sobre el hombro del exalcalde de Elx y dijo: “Esto lo vamos a arreglar, ¿verdad?”.

El bueno de Pep Torrent solía evocarme la legendaria máxima del editor del Washington Post, Ben Bradlee: “Escribe lo que sepas, no lo que creas”. Menos mal que un buen amigo suyo sigue igual de infatigable.